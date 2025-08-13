Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Una joven agente de la Policía de Entre Ríos se autolesionó con un arma blanca al sur de Concordia.

Una joven agente de la Policía de Entre Ríos, de 24 años, se autolesionó con un arma blanca el pasado domingo en jurisdicción de la Comisaría Primera, al sur de Concordia. La uniformada estaría atravesando un cuadro de depresión y ansiedad, agravado posiblemente por problemas económicos. Permanece bajo atención médica. En lo que va del año, seis efectivos de la fuerza se quitaron la vida, y crece la preocupación por la salud mental en los efectivos de la policía entrerriana.

El caso más reciente antes de este episodio ocurrió el 5 de agosto en Paraná, cuando una mujer policía se quitó la vida utilizando su arma reglamentaria. A raíz de ese hecho, la conducción de la fuerza dispuso licencia obligatoria para todo el personal en la provincia, con el fin de prevenir nuevas tragedias.

Sin embargo, la repetición de situaciones críticas en poco tiempo evidencia que las medidas adoptadas hasta el momento, no estarían siendo suficientes para contener el deterioro de la salud mental de algunos de los efectivos. El tema preocupa tanto a las autoridades como a las familias de los uniformados.

Un suboficial de Concordia expuso la presión económica que enfrentan muchos policías. “Para poder sostenerme económicamente, debo trabajar entre 15 y 16 horas diarias, sumando servicios adicionales para no caer en un salario de pobreza”, reveló al sitio 7Páginas.