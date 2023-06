Abusos en el regimiento: piden domiciliaria para el mayor Facundo Candioti

En la audiencia, ante los jueces Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, la Fiscalía Federal y la defensa del imputado coincidieron en solicitar la morigeración de la medida de coacción que pesa sobre Candioti, de 42 años, quien hoy está detenido en el Casino de Oficiales de la Segunda Brigada Aérea de Paraná.

Las partes estuvieron de acuerdo con que cumpla prisión preventiva domiciliaria, con monitoreo de tobillera electrónica, mientras la investigación sigue su curso. La querella, en cambio, solicitó que se mantenga el procesamiento en todos sus términos, como así también la detención en el Regimiento, aunque consideró que debería estar en una Unidad Penal ya que es un privilegio estar alojado en la unidad militar.

En la audiencia de hoy estuvieron presentes el Fiscal Federal de Cámara, Carlos María Álvarez; el abogado defensor Gerardo Ibáñez; y el abogado querellante Pedro Fontanetto D'Angelo, en representación de la soldado Yesica Velázquez. Cada uno tuvo diez minutos para exponer su postura.

La defensa atacó el procesamiento

En primer término, el defensor Ibáñez solicitó la prisión domiciliaria ya que, entendió, no existen riesgos procesales tendientes al entorpecimiento de la causa. "Candioti no está más en el Regimiento, no vive más en Gualeguaychú y no vive en zona fronteriza", afirmó el letrado, según registró UNO.

Su defendido está procesado por el delito de "encubrimiento por ayudar al imputado Mercado a eludir las investigación de la justicia, por haber hecho desaparecer y alterar prueba y por no denunciar la comisión de un delito, agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público; en concurso real por su participación necesaria en el delito de lesiones psicológicas agravadas por haberse llevado adelante con violencia de género; y en concurso real por el delito de falso testimonio en calidad de autor".

Al respecto, el defensor argumentó que recientemente se incorporaron a la causa dos órdenes del día que demostrarían "que no dejan lugar a dudas que Candioti estuvo a cargo de la unidad sólo diez días hábiles" y que no conocía los hechos -acoso y hostigamientos- que sufría la soldado por parte del suboficial Mercado.

Rechazó la imputación de que omitió garantizar el cumplimiento de las medidas de protección a favor de la denunciante. Dijo que "Candioti siempre estuvo al cuidado de Velázquez" ya que "hizo mucho más por protegerla de lo que legalmente había sido ordenado por la justicia, ya que las restricciones estuvieron vencidas al 9 de agosto de 2021".

abusos sexuales en el regimiento de Gualeguaychu.jpg

Añadió que, el 17 de septiembre de 2021, el oficial Marcelo López, a pedido de Candioti, se comunicó vía correo electrónico con la Juzgado provincial con el fin de conocer el estado de la causa contra Mercado y que la respuesta fue que "no hubo movimientos en la causa".

Enseguida, cuestionó la imputación que le endilga haber hecho desaparecer el video del 17 de enero de 2021, cuando Mercado grabó "imágenes de la denunciante y de su hija menor de edad por medio de la Cámara Domo 324 instalada en el Regimiento local haciendo un acercamiento y enfocando sostenidamente sus partes íntimas", cuando tomaba sol en la zona de la pileta ubicada en el Casino del Regimiento de Gualeguaychú.

"La historia con el video es absurda. El video fue entregado en tiempo y forma a la Fiscalía. Ellos no lo pudieron visualizar. ¿Cuál es la alteración? Además, los requerimientos judiciales fueron contestados", remarcó el abogado Ibáñez.

En cuanto al hecho de que Candioti habría intentado influir en el relato de una testigo, a quien le advirtió que tenga cuidado con lo que iba a declarar, manifestó: "La señora R. no dijo que fue un diálogo de imposición, sino que ella se sintió así. Es algo subjetivo. Simplemente fue un consejo, una recomendación que no fue tendiente a que cambie su testimonio", concluyó.

Diferencias entre la Fiscalía y la querella

Luego de la exposición del defensor fue el turno de la Fiscalía y la querella, quienes mostraron diferencias en cuanto a la interpretación de la conducta de Candioti. El Fiscal Federal de Cámara, Carlos María Álvarez, solicitó que se decrete la falta de mérito de la imputación por haber favorecido las lesiones psicológicas que padeció Velázquez y pidió que se fortalezca la imputación vinculada al presunto falso testimonio. En base a ello, consideró que el mayor puede ser beneficiado con una prisión domiciliaria, con seguimiento de tobillera electrónica.

En cuanto a la acusación de haber borrado el video incriminatorio contra Mercado, interpretó que fue para proteger a la víctima: "Lo que hizo Mercado es vergonzoso e indigno. El video existe porque lo recuperamos, pero, si se borró, fue en beneficio de la víctima. Para que no circule", sostuvo el Fiscal Federal. Y fundó su opinión en que Candioti actuó en protección de la denunciante y amparó esa actitud en el marco legal de la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Más adelante, sí consideró que el mayor incurrió en la omisión de denunciar que la soldado intentó quitarse la vida el 29 de septiembre de 2021. "Debió anoticiar a sus superiores. Así favoreció el hostigamiento de Mercado contra la víctima", subrayó.

Facundo Candiotti Ejército Argentino abusos sexuales.jpg Juan Facundo Candiotti está acusado de encubrir abusos. Foto: Gentileza Máxima online

La interpretación sobre el borrado del video fue rechazada por el abogado querellante, Pedro Fontanetto D' Angelo. "Hay que analizar los hechos en contexto. Candioti siempre protegió a Mercado. No lo hizo -el borrado del video- en pos de proteger a Velázquez".

El letrado remarcó que el acusado también intentó coartar la declaración de la enfermera L.R. a quien le dijo "ojo con lo que vas a decir"; que incumplió con la protección a la víctima y que es responsable de las lesiones psicológicas que sufrió. Recordó además que hizo un informe favorable a Mercado cuando estaba en conocimiento de los hechos por los que se lo acusaba.

Finalmente, solicitó que se mantenga el procesamiento en todos sus términos como así también la detención preventiva en la unidad militar. "Imaginen cuál sería el mensaje que estaría dando el Tribunal hacia los testigos si Candioti o Mercado consiguen una morigeración de su situación", finalizó.

Tras oír a las partes, el Tribunal anunció que dará su resolución en los próximos días.

El caso

La causa tiene tres denunciantes -de entre 21 y 24 años-, quienes relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias. Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza aunque tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.

El principal acusado es Víctor Hugo Mercado, de 42 años, a quien se le endilgan los delitos de ser "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; en concurso real con el delito de lesiones psicológicas agravadas en calidad de autor por haber sido con violencia de género; en concurso real con el delito de desobediencia en calidad de autor; en concurso real con el delito de amenazas en calidad de autor y en concurso real con el delito de malversación de caudales públicos en calidad de autor". Hoy permanece arrestado en el Casino de Suboficiales del Batallón de Ingenieros Blindado 2 en Concepción del Uruguay.