Abusos en el regimiento: ventilaron conductas de Jefe militar de Gualeguaychú

Al dictarle la prisión preventiva, el juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Hernán Viri, le endilgó al militar los delitos de destrucción de pruebas, falso testimonio y encubrimiento en la causa que investiga abusos sexuales en el Escuadrón, y que tiene como principal acusado a Mercado -que prestó funciones allí hasta noviembre de 2021-. Son tres hechos los que se investigan.

Pedro Fontanetto Camara Federal.jpg El abogado Pedro Fontanetto pidió que el coronel Candiotti siga preso.

La medida de coerción fue apelada por los abogados Gerardo y Carmen Ibáñez, quienes pidieron que Candiotti recupere su libertad. La petición fue formulada la mañana de este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los jueces Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, audiencia que presenció UNO.

Por su parte, el Fiscal Federal de Cámara, Carlos María Álvarez, solicitó se confirme la prisión preventiva o que se le aplique la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. En tanto, el abogado Pedro Fontanetto, representante de la soldado Yésica Velázquez, peticionó que el militar siga preso y esgrimió riesgos procesales, como la posibilidad de generar temor en testigos y víctimas.

Tras oír as posturas de las parte, el Tribunal informó que dará a conocer su decisión en los próximos días.

Cabe recordar que la causa tiene tres denunciantes -de entre 21 y 24 años-, quienes relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias. Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza aunque tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.

Facundo Candiotti Víctor Hugo Mercado abuso sexual Ejército Gualeguaychú.jpg Fotos: Gentileza Mauricio Ríos para R2820.com

"La imputación contra Candiotti es jabonosa"

Al fundamentar el pedido de excarcelación, los abogados Gerardo y Carmen Ibañez calificaron de "jabonosa" la imputación formulada por el juez Viri en la primera declaración indagatoria -donde Candiotti se abstuvo de declarar-.

"Candiotti no incumplió deberes, no borró prueba y no hay falso testimonio. Señores jueces, todos los delitos que le imputan tienen respuestas. Candiotti no omitió informar el intento de suicidio de la soldado. Hizo la denuncia en el ámbito militar, no en la Justicia. Envió un radiograma sobre lo sucedido. Además, nunca dejó de cumplir los requerimientos de la Fiscalía", señaló Gerardo Ibañez, según registró UNO.

Además, sostuvo que su defendido no estaba en conocimiento de los abusos sufridos por las denunciantes. En el caso de la soldado que tuvo un intento de suicidio, manifestó: "La justicia provincial dictó medidas de restricción para protegerla, pero esas medidas vencieron el 8 de agosto de 2021. A pesar de ello, en el Regimiento se siguió protegiendo a la víctima. Cuando se produce el intento de suicidio, la soldado fue internada en Campo de Mayo y ahí recién apareció nuevamente la Fiscalía".

En cuanto a la acusación que dice que Candiotti borró un video de relevancia en el caso y que tomado por una cámara de seguridad, argumentó: "Candiotti remitió el video a Fiscalía pero ésta por cuestiones técnicas no lo pudo visualizar. Sí

En referencia al video, dijo que fue remitida a la Fiscalía pero que "no pudo ser visualizarlo por cuestiones técnicas" y agregó que al declarar en la causa un subalterno aseguró haber borrado la copia.

Caballeria Regimiento Gualeguaychú.jpg Foto: Archivo

"Candiotti no favoreció el esclarecimiento de los hechos"

A su tiempo, el Fiscal Federal José María Álvarez, se opuso a la excarcelación de Candiotti, pero se mostró a favor de una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. "Asistimos a un hecho grave, pero la regla del derecho nos exige mesura y respeto por la Constitución", dijo al iniciar su exposición.

Asimismo, expresó sus reparos con la imputación formulada por el juez Viri. Indicó que presenta imprecisiones en algunos aspectos, pero entendió que ello no invalida el pedido de que se confirme la prisión preventiva. "El juez pudo haber actuado de manera distinta en la indagatoria, para evitar tener que discutir todavía aquí qué delitos se le atribuyen a Candiotti", aseveró.

Sobre la conducta del acusado, afirmó que "Candiotti no favoreció el esclarecimiento de los hechos vergonzantes que padeció una soldado". Y agregó que la víctima que denunció los hechos en abril "ha experimentado zozobra, desmayos y ataques de pánico".

Al finalizar su alocución, consideró pertinente se confirme la prisión preventiva o, si así lo entiende el Tribunal, se le aplique una prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Facundo Candiotti Ejército Argentino abusos sexuales.jpg Foto: Gentileza Máxima online

"Candiotti tapó prueba"

El último en exponer su postura fue el abogado Pedro Fontanetto, quien solicitó se confirme la prisión preventiva del militar acusado. En ese punto se diferenció de la Fiscalía al expresar su desacuerdo con que se le conceda la prisión preventiva domiciliaria.

"Después de escuchar a los defensores pareciera que Candiotti es la víctima. Esto se tiene que analizar con perspectiva de género. Candiotti tenía un rol de Jefatura y tenía la obligación de velar por las víctimas. Candiotti nunca se preocupó por nuestra víctima, quien se intentó suicidar (NdR: se refiere a la soldado Yésica Velázquez) y que la salvaron sus compañeros", refirió.

Enfatizó que "Candiotti tapó prueba" y que le dio un advertencia a una testigo de la causa: "A una soldado le dijo 'ojo con lo que vas a declarar'. Esto es un acto violento y amenazante".

Además, planteó que "todos en el Regimiento sabían de los abusos y que varios testigos señalan que Candiotti sabía". Por ello, concluyó que "Candiotti obró con intención de tapar los hechos".

Fontanetto refirió que existen riesgos procesales ante la posible liberación del coronel, como atemorizar testigos y entorpecer la causa con otras conductas. "La víctima vive atemorizada y sabe de lo que son capaces Candiotti y Mercado si recuperan la libertad. La Fiscalía ha hecho declaraciones públicas en las que llama a que se presenten más testigos o víctimas, si las hay. Sin embargo, ¿quién va a declarar si Candiotti recupera la libertad?", fundamentó.

Finalmente, agregó que el militar imputado fue quien "le dio la orden a un subalterno para destruir el video" y que en noviembre de 2021, "con conocimiento de los hechos, evaluó positivamente a Mercado, diciendo que era 'dedicado' y que ' se encontraría aptó para ser encargado de sección tranquilamente'".

"Entiendo apresuradísimo el planteo de excarcelación", completó.