Abusos en el regimiento: "Facundo Candiotti puede entorpecer la causa"

El pedido de liberación lo realizaron este miércoles sus abogados Carmen y Gerardo Ibáñez, quienes aseguraron que el militar no encubrió los abusos del suboficial Víctor Hugo Mercado, que no destruyó prueba y que no amedrentó a testigos de la investigación. De momento, el militar aguarda la decisión judicial alojado en el escuadrón de Gendarmería en Gualeguaychú. Allí se encuentra desde el 12 de abril.