Patronato: Walter Andrade mantiene la llama encendida

Walter Andrade es el último sobreviviente de la lista de jugadores históricos que llevaron a Patronato desde el amateurismo hasta la máxima categoría del fútbol argentino. Pero el Negro sabe que, tarde o temprano, su estadía en la entidad concluirá. Su contrato con el club del barrio Villa Sarmiento concluirá el próximo 30 de junio. El defensor deberá esperar la decisión de la dirigencia para analizar su futuro. La postura que adoptará la CD podría motivar el final de una era del defensor, pero no solo con la camiseta del Rojinegro, sino también como futbolista profesional. Aunque Andrade no cierra del todo la puerta y deja abierta una posibilidad de continuar en otra institución.

“Estoy en una cierta edad y en un contexto familiar en el que es difícil cambiar. Esto no significa que si no renuevo en Patronato dejaré de jugar”, aclaró Andrade, en declaraciones a La Radio de UNO, por La Red Paraná.

Luego agregó: “Si surge una posibilidad que sea tentadora y un proyecto serio pondré las cosas sobre las mesas y tomaré una decisión. Tengo proyectos encarados en Paraná, estoy estudiando y es una manera de empezar a hacer raíces en la ciudad. En esta etapa de mi vida esto puede ser más complejo a la hora de tomar una decisión”, advirtió.

Walter Andrade Patronato (1).jpg El último partido de Andrade en el 11 inicial de Patronato fue ante Boca Juniors UNO / Diego Árias

Andrade remarcó que todavía no ha dialogado con los dirigentes sobre su futuro en la institución. “Estoy con mucha incertidumbre. En el club nos comunicaron que primero iban a hablar con Gustavo Álvarez para ver si siguen con el proyecto con él. Después se comunicarán con todos los jugadores para ver como seguimos con la institución. Ahí veremos si renovamos o seguiremos libre”, relató.

Por otro lado, Andrade indicó que la prolongación del aislamiento social preventivo y obligatorio genera dificultades en el desarrollo laboral de los futbolistas de alta competencia. “Se nos complicó a todos entrenar y adaptarnos al espacio que tenemos. Después comenzamos a preocuparnos por el tipo de entrenamiento que estamos haciendo que no es acorde al de futbolista. Hace 40 días que no tenemos ningún tipo de desplazamientos lineales. Esto genera cierto temor a no saber cómo responderá el cuerpo”, explicó.

Siguiendo con la misma línea, el marcador central mencionó los cambios de hábitos que debió implementar en su carrera para obtener su mejor rendimiento en la alta competencia. En Primera División me di cuenta que tenía muchísimo por corregir. Cambiar hábitos que pensaba que estaba haciendo bien o seguramente estaba bien, pero lo tuve que ajustar, como llevar adelante una dieta estricta, pero también a desarrollar mucho más entrenamientos y ajustar desde un gimnasio. Son detalles que en la acumulación te lleva a ver no solo en los cambios físicos, sino también en psicológicos porque te sentís más seguros. Después todo eso tiene que ir acompaña- do por el mejor rendimiento” cerró.