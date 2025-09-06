Uno Entre Rios | Ovación | Zeballos

Zeballos y Granollers levantaron tres matchpoints en contra y se consagaron campeones del US Open

La pareja argentina-española se quedó con una final para el infarto ante la dupla británica de Joe Salisbury y Neal Skupski y se quedaron con el US Open.

6 de septiembre 2025 · 17:10hs
Zeballos y Granollers levantaron tres matchpoints en contra y se consagaron campeones del US Open

Horacio Zeballos coronó su gran temporada al quedarse con el US Open junto a Marcel Granollers en una final para el infarto ante la dupla Joe Salisbury y Neal Skupski. Después de un 3-6 en el primer set e imponerse 7-6 (4) para forzar la definición, el dúo argentino-español lo definió por 7-5 en el tercer y último capítulo en el Arthur Ashe Stadium.

A pesar de que la historia se hizo cuesta arriba desde un principio y la pareja británica contó con un triple matchpoint en el tercer set, la dupla hispano-argentina se hizo fuerte ante la adversidad y se quedó con su segundo torneo grande en la temporada y como pareja. Quedando por delante en el historial del año en esta clase de encuentro ante Salisbury-Skupski, a quienes vencieron en Roland Garros pero les derrotaron en Wimbledon.

 Antonino García,dominó en la Clase 3.

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Zeballos y Granollers levantaron el trofeo

Embed

"No sé que pensar, fue una batalla asombrosa. Es injusto que haya un ganador y perdedor porque hicieron un partido excepcional", inició el marplantese de 40 años destacando a sus adversarios.

"Acabo de ganar el US Open, es tan hermoso estar aquí y más ante un tan buen público para ver un partido de dobles", completó colmado por la emoción al sumar su segundo Grand Slam en el año y su carrera.

LEER MÁS: Los Pumas cayeron ante los Wallabies en el Rugby Championship

Con su conquista de Flushing Meadows, Zeballos es el quinto argentino en consagrarse en el mítico certamen neoyorquino. Guillermo Vilas fue el primero en 1977, Gabriela Sabatini derrotó a Steffi Graf para quedarse con la edición de 1990, Juan Martín Del Potro hizo lo propio en 2009 ante Roger Federer y horas atrás Gustavo Fernández logró imponerse en el dobles adaptados, junto con Tokito Oda (que le venció en la final del singles).

Zeballos Marcel Granollers US Open final
Noticias relacionadas
Carmelo Retamar se alista para el Mundial de Zerbín

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

Cómo sigue la situación de los lesionados en Boca y quiénes podrían volver

Cómo sigue la situación de los lesionados en Boca y quiénes podrían volver

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador.

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 18° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 18° en el Gran Premio de Monza de la F1

Ver comentarios

Lo último

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Ultimo Momento
Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Policiales
Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Ovación
Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos y piensa en Ecuador

Cómo sigue la situación de los lesionados en Boca y quiénes podrían volver

Cómo sigue la situación de los lesionados en Boca y quiénes podrían volver

La provincia
Con un festival cultural, Paraná celebra la reapertura del Juan L. Ortiz

Con un festival cultural, Paraná celebra la reapertura del Juan L. Ortiz

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Se abrirán las inscripciones para el nivel inicial del ciclo lectivo 2026

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

Dejanos tu comentario