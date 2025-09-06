Horacio Zeballos coronó su gran temporada al quedarse con el US Open junto a Marcel Granollers en una final para el infarto ante la dupla Joe Salisbury y Neal Skupski. Después de un 3-6 en el primer set e imponerse 7-6 (4) para forzar la definición, el dúo argentino-español lo definió por 7-5 en el tercer y último capítulo en el Arthur Ashe Stadium.
Zeballos y Granollers levantaron tres matchpoints en contra y se consagaron campeones del US Open
La pareja argentina-española se quedó con una final para el infarto ante la dupla británica de Joe Salisbury y Neal Skupski y se quedaron con el US Open.
A pesar de que la historia se hizo cuesta arriba desde un principio y la pareja británica contó con un triple matchpoint en el tercer set, la dupla hispano-argentina se hizo fuerte ante la adversidad y se quedó con su segundo torneo grande en la temporada y como pareja. Quedando por delante en el historial del año en esta clase de encuentro ante Salisbury-Skupski, a quienes vencieron en Roland Garros pero les derrotaron en Wimbledon.
Zeballos y Granollers levantaron el trofeo
"No sé que pensar, fue una batalla asombrosa. Es injusto que haya un ganador y perdedor porque hicieron un partido excepcional", inició el marplantese de 40 años destacando a sus adversarios.
"Acabo de ganar el US Open, es tan hermoso estar aquí y más ante un tan buen público para ver un partido de dobles", completó colmado por la emoción al sumar su segundo Grand Slam en el año y su carrera.
Con su conquista de Flushing Meadows, Zeballos es el quinto argentino en consagrarse en el mítico certamen neoyorquino. Guillermo Vilas fue el primero en 1977, Gabriela Sabatini derrotó a Steffi Graf para quedarse con la edición de 1990, Juan Martín Del Potro hizo lo propio en 2009 ante Roger Federer y horas atrás Gustavo Fernández logró imponerse en el dobles adaptados, junto con Tokito Oda (que le venció en la final del singles).