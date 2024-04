Yeah Mon se quedó con la tradicional competencia náutica

Embed

El triunfo de Yeah Mon

Las condiciones reinantes del tiempo por momentos complicaron más de la cuenta y ofrecieron alternativas diversas para una competencia que llegó a contar con rachas de viento de 30 nudos. Luego ofreció una estabilidad aproximada de 24 y finalizó con su último tramo entre 18 y 20 nudos.

“Durante todo el día de la largada, estuvimos a contrarreloj armando el barco, pero por suerte nos llevamos una gran satisfacción junto a toda la tripulación, al disfrutar de una regata que para nosotros fue muy divertida, con mucho cambio de vela, movimiento y trabajo en equipo”, indicó Gustavo Cuadra.

“La regata empezó con mucha calma. Veíamos venir el frente de tormenta que se aproximaba y después de varias horas de navegación, finalmente llegó el sifonazo. A nosotros nos agarró muy bien parados, en el pelotón de adelante. Hubo mucha lluvia y un viento que se mantuvo. Caía tanta agua que en un momento casi no se veía nada”, contó el representante del CNP.

Cabe destacar que el velero Yeah Mon, además de haber obtenido la clasificación general en este recorrido crucero, fue Cinta Azul, galardón conseguido al cruzar primero la línea de llegada.

POSICIONES FINALES

Clasificación general

1) Yeah Mon; 2) My Way; 3) Itaca; 4) Recalmón; 5) Indígena. DNF: Patagonia, El Cerdito, Argos, Old Charli, Halcón 3, Nicanor, Mambo.

Clasificación por Serie

Serie A: 1) Yeah Mon; 2) My Way. DNF: El Cerdito, Patagonia, Halcon 3.

Serie B: 1) Itaca, 2) Indígena

Serie C: DNF: Old Charli, Argos

Serie D: 1) Recalmón. DNF: Nicanor, Mambo.

M: DNF: Bravo