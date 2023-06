Yair Hillairet respira Boca Juniors, todo el tiempo.

Ovación estuvo en Buenos Aires y se encontró con el rubio atacante ex Belgrano de Paraná. Uno habla con él y se da cuenta enseguida que su sueño máximo es debutar en la la Primera del club de que además es hincha, como para que la historia sea completa.

“Estamos bien en Boca, jugando actualmente en la Sexta División donde venimos cuartos con un partido menos. Faltan muchas fechas y estamos bien. Yo me siento bien y disfruto del momento de estar acá que es lo más lindo. Este es un club que te da todo así que aprendiendo cada día. Es un privilegio que nos entrenen ellos que fueron jugadores importantes y nos compartan sus experiencias como jugador para poder ser creciendo y sacar lo mejor de cada uno.

Yair respira Boca todo el tiempo. Vive en la pensión y va al colegio a pocas cuadras de La Bombonera. “Es hermoso y a mi me gusta mucho porque soy hincha. Es lo más lindo porque Boca es lo más grande que hay. Voy al colegio a dos cuadras y todo me queda cerca. Estar en el mundo Boca es pensar todo el tiempo en Boca. El mundo Boca es una locura hermosa y más por mi parte que lo vivo todos los días como un hincha más. Creo que cualquier pibe sueña con poder ser parte de Boca por eso trato de disfrutar todos los días que me toca estar estar viviendo esto. Tenemos todo a nuestra disposición y se trata de cada uno saber aprovechar todo lo que el club nos brinda día a día. La contención que tenemos desde los cocineros, utileros, celadores, entrenadores, coordinadores y hasta el equipo educativo es excelente. Lo más hermoso es poder vivir los partidos como alcanza pelotas que es lo más cerca que nos sentimos de poder estar jugando en La Bombonera que es el sueño que todos esperamos poder llegar a cumplir algún día.

El 2023 va llegando a mitad de su camino y aún le quedan unos meses para llegar al final. El balance hasta acá lo hace el paranaense. “Venimos bien en lo personal y en lo grupal. Venimos bien y estamos aprovechando cada momento para llegar a Primera que es el objetivo. Sigo manteniendo mis metas desde que comencé que son poder jugar y estar entre los 11 del equipo y seguir mejorando en lo individual día a día. Sobre todo disfrutar de estar en el mejor club del país, haciendo lo que más me gusta y poder terminar el colegio de la mejor manera que estoy en mi ultimo año”.

El atacante, que cumple años el 15 de febrero, tiene 17 años y al Xeneize arribó en el 2019, primero viajando cada 15 días a entrenar y jugar la Liga Metro y ya en el 2020 se fue a vivir a la pensión de la entidad. De Paraná salió de Belgrano. Además de jugar a veces le toca ser alcanza pelotas, algo maravilloso para cualquier juvenil. “Es hermoso porque estás en la cancha y estando ahí te dan muchas ganas de jugar. Sentir a los jugadores de ahí desde adentro es algo hermoso”.

“Pablo (por Ledesma) es muy buena persona y es muy buen entrenador. El trato con nosotros es excelente. Nos enseña lo que él vivió y los conocimientos que tiene”, dijo respecto de su actual DT, el ex Patronato, Pablo Ledesma.