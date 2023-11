Walter Perazzo: "Quiero un equipo que identifique al hincha"

Seven de la República: los equipos femeninos, confirmados

Acompañado por Dante Molina, presidente de la centenaria institución, Iván Furios, quien oficiará de ayudante de campo, y el resto de los integrantes del cuerpo técnico, agradeció por la posibilidad laboral que el representante de la capital entrerriana le brindó.

“Patronato es un club que siempre tuve en mente porque en otras ocasiones me llamaron para venir a trabajar. Iván (Furios) reforzó las ganas de venir acá. El tema de Paraná y Patronato siempre estuvo sobre la mesa. Es un club serio que tiene proyectos, que tiene gente seria, y creció mucho como institución”, relató Perazzo, a modo de prólogo.

“El desafío que tendremos por delante será preparar un equipo competitivo para intentar pelear el ascenso por todos los medios. También trataremos de dar rodaje a jugadores jóvenes del club. Deberemos hacer un trabajo integral entre formación de jugadores y las expectativa que tiene desde lo deportivo. Patronato no puede empezar el torneo sin dejar de ser ambicioso y pelear los puestos de arriba, pero también tener en cuenta el crecimiento con los jugadores que traen en sus divisiones juveniles”, subrayó.

La presencia de Furios, un hombre formado en la cantera Rojinegra, es clave en la llegada del flamante cuerpo técnico. “Me dio muchísimas cosas, pero fundamentalmente la calidad de la gente, de los dirigentes y como es el club. Fueron charlas de sobremesa donde se va construyendo donde uno no se imagina que se de tan rápido. Siempre me habló de una manera tan positiva que me dio la curiosidad e interés y ganas que ya tenía porque en anteriores ocasiones lo había analizado con alguna posibilidad de venir”, detalló.

Walter Perazzo Patronato.jpg Walter Perazzo junto a su equipo de trabajo UNO / Mateo Oviedo

Luego añadió: “Patronato es un equipo que está obligado ir por el ascenso. Lo que ha generado desde lo deportivo en los últimos años lo pone en ese lugar. No puede jugar para ver que pasa, sino que tiene que ser protagonista. En esta divisional será uno de los equipos que antes de empezar el torneo tendrá la obligación de ser protagonista y que todos los equipos querrán ganarle. Tenemos que asumir esta realidad y para eso deberemos ser un equipo competitivo, que el hincha se sienta identificado y que la gente disfrute de venir a la cancha”, aspiró.

Siguiendo esta línea, el entrenador que en 2023 enfrentó a Patronato con Güemes de Santiago del Estero describió las características que deberán tener para lucir la pilcha de protagonistas: “En primer lugar es importante elegir bien a los jugadores”, señaló, entre risas. Dependemos mucho del armado del plantel porqué es un campeonato atípico al resto de los torneos donde hay una gran paridad. De esta manera intentamos armar un equipo para jugar este tipo de torneos”, aseveró.

“A veces a uno le gustaría jugar de otra manera, pero a veces el torneo, el rival y las canchas te lleva a dejar de lado gustos personales para buscar lo que sea más efectivo para el equipo en determinados momentos. Es importante armar un equipo competitivo, traer jugadores con compromisos, líderes positivos. Además entre la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores e hinchadas tratar de empujar para el mismo lado. Ante la dificultad que se presenta en los torneos estar unidos para que el equipo le vaya lo mejor posible. A partir de ahí y con trabajo y perseverancia serán los factores necesarios para tener un equipo competitivo y que la gente tenga ganas de venir al estadio”, profundizó.

Luego amplió: “Todo el mundo quiere jugar como el Manchester City, el Liverpool o el Barcelona de Guardiola, pero la verdad que estamos en Argentina jugando un torneo del ascenso donde se necesita otro tipo de fútbol. Tenemos que saber que torneo vamos a jugar. El Nacional es un torneo que la solidez debe ser el punto de partido. A partir de ahí hay que desarrollar y empezar a ser ambicioso para pensar en el arco contrario. Muchas veces se cree que por poner muchos delanteros un equipo es más ofensivo, pero eso no hace más que beneficiar al rival. Con Güemes fuimos el equipo que más ganó de visitante porque enfrentamos a equipos que atacaba con dos nueve y nos facilitó el trabajo. La diferencia de dirigir Patronato es que uno debe asumir riesgos, pero tiene que ser riesgos controlados. Esa es la diferencia que debemos manejar. Es fácil decirlo y detallarlo, pero para llevarlo al campo de juego se necesita trabajo, tiempo y mecanizar movimientos”, explicó.

Pretemporada e incorporaciones

Walter Perazzo adelantó que iniciará sus trabajos de campo el 11 de diciembre. El 23 de diciembre el plantel será licenciado hasta el 3 de enero, fecha pautada para la parte fuerte de la pretemporada. En cuanto a incorporaciones, el flamante entrenador de Patronato indicó que es prematuro hablar de cantidad de jugadores a fichar. “Serán los necesarios”, indicó. Además adelantó que le darán espacios a los juveniles del club “que estén en condiciones y preparados” para jugar en la Primera Nacional.