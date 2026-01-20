Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Víctoria Cruz, una árbitra de 20 años, fue agredida físicamente en un encuentro de una liga amateur en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Un encuentro de fútbol amateur finalizó en escándalo tras el salvaje ataque hacia la figura de Victoria Cruz, una joven árbitra de 20 años. El lamentable episodio sucedió en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Rodrigo Ortega, jugador de 24 años, también fue atacado.

Cooperativa Libertad y La Banda del Moy disputaban un encuentro de eliminación que finalizó en escándalo y rápidamente se viralizó en las redes sociales por la pelea generalizada. La agresión generalizada obligó la intervención de efectivos policiales.

El brutal ataque a la joven árbitra

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran el momento en el que la jueza fue tirada al suelo, en medio de corridas, empujones y gritos entre jugadores y allegados. Mientras la joven intentaba protegerse, un jugador de La Banda del Moy trató de resguardarla de los golpes, pero la situación se desbordó. Hasta el momento, no se pudo determinar quiénes fueron los autores de las agresiones y la investigación continúa para establecer responsabilidades.

Agresión arbitra Bahía Blanca

Según informaron medios locales, Ortega sufrió lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Penna para una evaluación médica más profunda.

Por su parte, el director de la Escuela Arbitral de la Agrupación Independiente de Árbitros, Gustavo Ruíz Díaz informó que la joven arbitra se encuentra bien pero realizó una salvedad en cuanto a su estado emocional y anímico. “Hoy está triste, deprimida, y es lógico“, declaró.