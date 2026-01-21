Finalizó la séptima –penúltima– jornada de la fase inicial de la Champions League. Luego de las victorias del Real Madrid y el Arsenal, y de las inesperadas caídas del Manchester City y el PSG, resta que otros equipos importantes definan su posición de cara a la etapa de eliminatorias.
Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League
Se completó la séptima fecha de la Primera Fase de la Champions League. El próximo miércoles se definirán todos los clasificados.
A pesar del gol convertido por Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid igualó 1 a 1 ante Galatasaray en el primer turno de la jornada y postergó su clasificación directa a octavos de final. A continuación, el Liverpool de Alexis Mac Allister (jugó los 90 minutos) se impuso 3 a 0 al Olympique Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi entre los titulares.
El Barcelona también logró una valiosa victoria por 4 a 2 en República Checa contra Slavia Praga para escalar posiciones en la tabla. Por su parte, el Benfica de Nicolas Otamendi, Gianluca Prestianni (titulares) y Enzo Barrenechea (entró en la segunda parte) cayó 2 a 0 contra la Juventus y quedó muy comprometido para alcanzar los playoff a falta de una fecha para el cierre de la fase.
Los otros resultados fueron Qarabag de Azerbaiyán 3-Eintracht Frankfurt de Alemania 2, Atalanta 2-Athletic de Bilbao 3, Chelsea 1-Pafos FC de Chipre 0, Bayern Múnich 2-St. Gilloise de Bélgica 0 y Newcastle 3-PSV 0.
La última fecha de la Primera Fase de la Champions League
La jornada que terminará de definir cuáles equipos se clasificarán a los octavos de final y los que deberán disputar el repechaje será el miércoles 28 de enero. Todos los partidos de la octava fecha se jugarán a las 17: Ajax-Olympiacos, Arsenal-Kairat Almaty, Mónaco-Juventus, Athletic de Bilbao-Sporting, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen-Villarreal, Borussia Dortmund-Inter, Brujas-Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt-Tottenham Hotspur, Barcelona-Copenhague, Liverpool-Qarabag, Manchester City-Galatasaray, Pafos-Slavia Praha, Paris Saint-Germain-Newcastle United, PSV Eindhoven-Bayern Munich, Union Saint-Gilloise-Atalanta, Benfica-Real Madrid y Napoli-Chelsea.