Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Se completó la séptima fecha de la Primera Fase de la Champions League. El próximo miércoles se definirán todos los clasificados.

21 de enero 2026 · 21:02hs
Liverpool

Liverpool, uno de los grandes de la Champions League.

Finalizó la séptima –penúltima– jornada de la fase inicial de la Champions League. Luego de las victorias del Real Madrid y el Arsenal, y de las inesperadas caídas del Manchester City y el PSG, resta que otros equipos importantes definan su posición de cara a la etapa de eliminatorias.

A pesar del gol convertido por Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid igualó 1 a 1 ante Galatasaray en el primer turno de la jornada y postergó su clasificación directa a octavos de final. A continuación, el Liverpool de Alexis Mac Allister (jugó los 90 minutos) se impuso 3 a 0 al Olympique Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi entre los titulares.

Franco Mastantuono, con nuevo look, fue ovacionado por el público del conjunto Merengue.

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa.

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

El Barcelona también logró una valiosa victoria por 4 a 2 en República Checa contra Slavia Praga para escalar posiciones en la tabla. Por su parte, el Benfica de Nicolas Otamendi, Gianluca Prestianni (titulares) y Enzo Barrenechea (entró en la segunda parte) cayó 2 a 0 contra la Juventus y quedó muy comprometido para alcanzar los playoff a falta de una fecha para el cierre de la fase.

Los otros resultados fueron Qarabag de Azerbaiyán 3-Eintracht Frankfurt de Alemania 2, Atalanta 2-Athletic de Bilbao 3, Chelsea 1-Pafos FC de Chipre 0, Bayern Múnich 2-St. Gilloise de Bélgica 0 y Newcastle 3-PSV 0.

La última fecha de la Primera Fase de la Champions League

La jornada que terminará de definir cuáles equipos se clasificarán a los octavos de final y los que deberán disputar el repechaje será el miércoles 28 de enero. Todos los partidos de la octava fecha se jugarán a las 17: Ajax-Olympiacos, Arsenal-Kairat Almaty, Mónaco-Juventus, Athletic de Bilbao-Sporting, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen-Villarreal, Borussia Dortmund-Inter, Brujas-Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt-Tottenham Hotspur, Barcelona-Copenhague, Liverpool-Qarabag, Manchester City-Galatasaray, Pafos-Slavia Praha, Paris Saint-Germain-Newcastle United, PSV Eindhoven-Bayern Munich, Union Saint-Gilloise-Atalanta, Benfica-Real Madrid y Napoli-Chelsea.

Champions League Liverpool Barcelona Bayern Múnich
