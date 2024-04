Victoria Zanolli se consolida como la mejor del país

Nota Relacionada: Victoria Zanolli conquistó el oro en Mar del Plata

Previamente, Vicky estuvo a un paso de subirse al podio en el Continental Tour Semana del Mar, torneo que se disputó en Mar del Plata y contó con la participación de atletas que buscan marcas clasificatorias a los Juegos Olímpicos París 2024. En esta prueba la entrerriana marcó 5,91 metros, ubicándose detrás de Nikiema Némata, de Burkina Faso (6,47 metros), Nathalee Aranda, de Panamá (6,37 metros) y Eliane Martins, de Brasil (5,99 metros).

Antes de competir en territorio bonaerense Zanolli obtuvo el segundo puesto en el Grand Prix Sudamericano que se desarrolló en el Centro de Educación Física N°3 Hugo Mario La Nasa, en Concepción del Uruguay, al redondear la prueba con una plusvalía de 6,08 metros. La prueba quedó en manos de la panameña Nathalee Aranda (6,21 metros). Mientras que la paraguaya Ana Paula Arguello, finalizó en el tercer escalón con 5,67 Paraguay.

El análisis de su paso por Mar del Plata

“Estoy contenta, pero siento que puedo dar mucho más y ahí está la bronca conmigo misma. De estar atravesando problemas con mi cabeza, acomodar ideas que no me está dejando disfrutar tanto y no me permite concentrarme cien por ciento. La cabeza es fundamental y en estos torneos me pudo jugar en contra y quedó expresado en la pista. Asimismo disfruté muchísimo sabiendo que las tres competencias fueron de un muy alto nivel”, resaltó Zanolli, en diálogo con Ovación.

Victoria Zanolli Alan Espinosa Atletismo.jpg Victoria Zanolli junto a su entrenador Alan Espinosa

La entrerriana valoró las performance de las atletas con las que compitió en Mar del Plata. “Las chicas que compitieron en el Nacional no se achicaron nunca. Eso le dio mucho nivel a la prueba. Alan me decía que las chicas se presentaron para ganar así que tenía que salir a ganar sacando mi mejor versión. Podría haber saltado más. Se me escapó un salto muy lago, pero marqué 6,00 metros. Se que en algún momento, cuando menos lo espere y esté mas tranquila de la cabeza llegarán las marcas”, entendió.

Vicky confirmó su potencial siendo la atleta más joven que compite en categoría mayores. “Al estar acostumbrado a competir en este nivel no termino de tomar dimensión y de poner en la balanza que este es mi último año categoría U20 y que no soy de la categoría, sino que era la más chiquita del torneo compitiendo”, relató la entrerriana que se mide con las mejores exponentes de la disciplina. Sale a la pista con un alto grado de exigencia.

Victoria Zanolli, de Villaguay a competir con las mejores del continente

“El año pasado cuando competí en el Sudamericano U20 contra Vanessa (Sena Dos Santos) o a chica de Colombia (Angie Palacios) decía ‘la puta madre’. Ahora me lo tomo de otra forma. La experiencia me fue ayudando a decir que las chicas que compitieron conmigo en la Semana del Mar están buscando la clasificación a París 2024. Son atletas que ingresan a la pista a una velocidad fortísima que las lleva a saltar lejos porqué se lo permite la genética. Ahí me doy cuenta que me estoy midiendo con chicas que están en otro nivel. Eso me deja tranquila y me permite darme cuenta que estamos yendo por un buen camino y no me voy achicar. Estoy en este nivel porqué me lo gané, porque soy la mejor del país. Quiere defender ese título y el lugar que tengo, subrayó Vicky, que podría formar parte de la delegación nacional en el Torneo Iberoamericano que se disputará en Colombia.