Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Lanús derrotó como visitante 2 a 1 a Gimnasia, mientras que Defensa y Justicia y Newell's igualaron 1 a 1.

17 de agosto 2025 · 17:05hs
Lanús llegó a los nueve puntos en la Zona B.

Lanús llegó a los nueve puntos en la Zona B.

Lanús se impuso este domingo como visitante por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles para el Granate los convirtieron José Canale y Franco Watson, a los 10 y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente; mientras que Marcelo Torres abrió el marcador a los 42 minutos de la primera parte para el dueño de casa.

Valentín Pereyra le está dando el triunfo a Patronato.

Se juega el segundo tiempo y Patronato derrota a Arsenal en el Grella

Patronato recibirá desde las 16 a Arsenal. El Rojinegro acumula tres victorias en serie en el Grella y registra ocho presentaciones sin derrotas como local.

Patronato va por un nuevo triunfo en la Forteleza Santa

Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino alcanzaron los 9 puntos; mientras que el Lobo cortó una racha de dos triunfos consecutivos.

Defensa y Justicia y Newell's no se sacaron ventaja

Defensa y Justicia y Newell's Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino a los 19 minutos del primer tiempo; mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro a los 38 minutos del mismo periodo.

Dejanos tu comentario