Verón fue reconocido como leyenda

Juan Sebastián Verón continúa recibiendo honores por su fructífera y exitosa carrera como jugador de fútbol. Este miércoles, en Mónaco, fue homenajeado con el Golden Foot Legend Award, junto a Butragueño y Terim, destacados ex jugadores en sus respectivos países.

Como parte del homenaje, Juan Sebastián Verón dejó la marca de sus pies y su firma en el Champions Promenade, un "Paseo de la Fama" ubicado en la zona marítima de Mónaco, en un evento que se celebra anualmente y cuenta con el patrocinio del Príncipe Alberto II.

La Brujita se incorporó al exclusivo grupo que, entre otros, ya integran Paolo Maldini, Dani Alves, Andrea Pirlo; Clarence Seedorf, Oliver Khan, Frank de Boer, Roger Milla, Pelé, Frnaco Baresi, Carlos Valderrama, Eric Cantoná y Zinedine Zidane.

FUERTE MENSAJE

Histórico con la Albiceleste y jugador de la élite europea durante muchos años, Juan Sebastián Verón cree que es más reconocido fuera de Argentina, en buena medida por los desencuentros que ha tenido con la afición y la prensa.

Jugador de su Selección en los Mundiales de Francia ‘98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, la Brujita además militó en equipos como Manchester United, Chelsea e Inter de Milán, pero aun así no se siente plenamente respetado en su país.

“No soy reconocido en mi país, seguramente soy más valorado en otros lugares”, expresó en La Última Palabra de Fox Sports, donde es analista durante la Copa del Mundo. “Sí soy en algún punto respetado, pero después no, todo lo contrario, pero no es algo que me pese”.

El ex mediocampista recordó que en su momento tuvo muchos desencuentros con la afición y la prensa, como también le sucedió con Diego Maradona. Además de ello, fue muy criticado por sus actuaciones en los Mundiales de 1998 y 2002, este último, cuando Argentina fue eliminada en Fase de Grupos.