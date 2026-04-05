Diego Jara inició su carrera como DT en Centroamérica

Diego Jara fue uno de los delanteros más importantes que dio el fútbol entrerriano. El concordiense se cansó de romper redes a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el goleador histórico de Patronato en los torneos nacionales y obteniendo siete ascensos en las distintas categorías del fútbol argentino.

De manera paralela a los últimos años de su carrera, mientras competía en ligas regionales, realizó el curso de director técnico pensando en seguir ligado a la actividad una vez que colgara los botines.

Luego de algunas experiencias trabajando en escuelas de fútbol o en la coordinación de Arenas FC, a la Joya le surgió una propuesta para asumir su primer desafío como entrenador principal, a los 43 años. Tras aceptar el ofrecimiento, se convirtió en el DT de Juventus FC, equipo que milita en la Segunda División del fútbol de Nicaragua.

El 20 de marzo llegó a Managua, la capital del país, y ya dirigió dos partidos. Durante el receso por Semana Santa, Jara atendió el llamado de UNO.

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Su llegada a Nicaragua

“Se dio todo muy rápido después de que mi representante, Maxi Duarte, me comentó que existía una posibilidad de poder dirigir y mi respuesta fue que no tenía problemas de arrancar donde sea. Se pudo concretar y desde el 20 de marzo estoy radicado en Managua. Me encontré con gente muy buena, que me recibieron muy bien y con un grupo con muchas ganas de trabajar. Es un fútbol menor, pero que está en crecimiento y el club tiene un proyecto muy interesante”, contó el exatacante, quien luego profundizó: “En la institución tienen la ilusión de volver a ascender a Primera, están refaccionando el estadio y cuentan con un proceso de formación de futbolistas de inferiores apostando a un futuro. Hay un buen material de jugadores jóvenes y estoy muy entusiasmado porque veo que el plantel se siente cómodo”.

El entrerriano también contó cómo fueron sus primeros días en el pequeño país de Centroamérica: “Apenas llegué me llevaron al entrenamiento y ya dirigí dos partidos: uno empatamos 1 a 1 con Junior como local y el otro ganamos 3 a 1 como visitante a Mesaya. Sentí una linda sensación cuando estuve por primera vez en el banco de suplentes, a pesar del poco tiempo de trabajo. Después, con algunas prácticas más, el equipo logró su primera victoria bajo mi dirección técnica y ahora estamos en un receso por Semana Santa en el que aprovecharemos a seguir trabajando. Siento que a los chicos les llega el mensaje y eso me pone muy contento”.

Sobre cómo está viviendo esta nueva etapa en el fútbol, Diego no ocultó su felicidad: “Tengo que saber aprovechar al máximo esta oportunidad y para eso me he preparado durante mucho tiempo, incluso desde antes de dejar de ser jugador profesional, buscando siempre adquirir nuevos conocimientos para darle lo mejor a los jugadores. Era una chance que estaba esperando porque había dejado el profesionalismo y estaba jugando en Paraná Campaña, pero ya con mi cabeza pensando en dar este paso. Me había recibido como director técnico aún siendo jugador y ahora estoy disfrutando esta nueva etapa. Además vivo en una ciudad muy linda, a la que poco a poco me estoy adaptando a sus costumbres, comidas y formas de expresarse que son nuevas para mí”.

Jara En el poco tiempo que lleva trabajando, el equipo de Diego Jara ha sumado un triunfo y un empate.

El estilo de juego que pregona Diego Jara

Además, la Joya realizó un breve análisis de lo que vio del fútbol nicaraguense: “En el poco tiempo que llevo, me he dado cuenta de que hay una marcada diferencia entre la Primera y la Segunda división. Vi equipos que intentan jugar, que es a lo que apunto yo, y otros que son más defensivos. Mi equipo juega pensando en el arco de enfrente, tratando de manejar bien la pelota. La selección de Nicaragua está atravesando un proceso de recambio de jugadores, lo cual es muy bueno para los chicos nuevos que están muy motivados e ilusionados con hacer las cosas bien para tener la posibilidad de representar a su país”.

Al ser consultado sobre cuál es el estilo que pregona desde el banco de los suplentes, explicó que “quiero que mis equipos jueguen bien al fútbol, que tengan la posesión de la pelota y hagan muchos goles, pero sé que a veces eso se puede complicar y que para utilizar un determinado sistema debés tener jugadores con determinadas características, y eso no siempre ocurre. El técnico tiene que saber adaptarse a lo que tiene y los esquemas que me gustan son 4-3-3 o 4-4-2. Lo que garantizo es que a los jugadores los voy a exigir al máximo, buscando siempre un equipo intenso para desgastar al rival. Con el cuerpo técnico nos dividimos las funciones: mi ayudante trabaja más el sector defensivo, mientras que yo pongo más énfasis en la ofensiva, que es lo que mejor conozco por haber sido delantero”.

Cuando se le preguntó si le gustaría que Juventus FC se parezca a alguno de los equipos que formó parte como jugador, Jara explicó que “integré muy buenos equipos y sería muy injusto de mi parte nombrar a uno. Lo que sí puedo decir es que en todos los equipos en los que logré cosas importantes había un muy buen grupo humano, con disciplina y compromiso hacia el compañero. Creo que eso es a lo primero que debo apuntar para formar luego un equipo importante”.

Su reflexión sobre el éxito en el fútbol

Para concluir, Diego hizo hincapié sobre los momentos que se viven en el deporte: “Son pocas las veces que el fútbol te da alegría. Yo logré siete ascensos en mi carrera, pero también tuve siete finales perdidas. Entonces uno tiene que saber levantarse ante cada tropiezo. Lo mismo ocurre con los técnicos y debe estar preparado para cuando los resultados no se les den, para levantarse y seguir”.