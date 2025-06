"Venir a Patronato es un cambio positivo para mi carrera"

Siguiendo esta línea, afirmó que dejar una institución con mucha historia como Quilmes no significó un retroceso en su carrera. “Sabía adonde venía, conozco la ciudad. Soy de un pueblo cerca y sabía que era un cambio positivo para mi”.

Las características de juego de Marcos Enrique

El jugador formado en la cantera de Vélez gozó de su mejor versión en la temporada 2023 cuando formó parte del plantel de Almirante Brown. “Fue mi mejor versión”, admitió. “Ahora quiero ayudar a Patronato, aportar con mis característica mi mejor versión y poder ayudar a lo más alto del campeonato”, proyectó.

En este sentido, se describió como un jugador que puede cumplir distintas funciones en la zona media. “Me siento más cómodo jugando como volante central. De todos modos el año pasado jugué mucho de interno con Darío Franco como DT en Quilmes. Este año quede de interno, jugué varios partidos en esa posición”, relató el futbolista, que aclaró que está listo para salir a escena.

“Físicamente estoy bien, no he dejado de entrenar”, aseveró. “Si bien tuve unos días complicados para firmar la rescisión en Quilmes no dejé de entrenar para llegar de la mejor manera a estar a disposición del técnico”, añadió.

Luego completó: “Verán un jugador que se entrega al cien por ciento, que no da ninguna pelota por perdida y quiere salir a ganar todos los partidos”.

Gabriel Gómez, clave en su llegada a Patronato

Al ser consultado por el diálogo que mantuvo con el entrenador Gabriel Gómez, acotó: “Me pidió intensidad que es el adn del equipo. Estamos trabajando para dárselo”.

El diálogo con el DT fue determinante para aceptar la oferta emitida desde la capital entrerriana. “Tenía otras propuestas, pero la charla con Gabriel (Gómez) y la intención de juego de él, la forma de día a día que me han contado es lo que me convenció de venir”, confesó.

Por último, mencionó cual es la meta que intentará conquistar en este desafío. “Estamos a dos puntos del tercero, pero estamos convencidos que podemos terminar más arriba si hacemos las cosas bien. Apuntamos al primer puesto, después vemos si se da o no porque no depende solo de nosotros. Tenemos que dar más del cien para estar lo más arriba posible”.