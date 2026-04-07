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Vélez aplastó a Deportivo Armenio y avanzó en la Copa Argentina

Con goles de Quirós, Andrada por duplicado y Godoy, Vélez vapuleó 4-1 al Tricolor en la cancha de Arsenal de Sarandí.

7 de abril 2026 · 20:36hs
Vélez pasó de fase.

Copa Argentina

Vélez pasó de fase.

Pese a la tarde grisácea y lluviosa de Sarandí, Vélez brilló de la mano de sus pibes. Con goles de Aaron Quirós, Tobías Andrada por duplicado y Dilan Godoy, aplastó 4-1 a Deportivo Armenio y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se cruzará con el ganador del choque entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. El descuento tricolor, un verdadero grito de honor, nació de los pies de Mauro Dávila.

Gimnasia de Mendoza venció a Vélez ante su gente.

Vélez sacó dos de ventaja, pero se durmió y Gimnasia (M) lo dio vuelta en la agonía

La Copa Túnel Subfluvial no tendrá actividad este miércoles.

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Vélez Deportivo Armenio Copa Argentina Gimnasia y Tiro
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