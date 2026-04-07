Vélez aplastó a Deportivo Armenio y avanzó en la Copa Argentina

Pese a la tarde grisácea y lluviosa de Sarandí, Vélez brilló de la mano de sus pibes. Con goles de Aaron Quirós, Tobías Andrada por duplicado y Dilan Godoy, aplastó 4-1 a Deportivo Armenio y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se cruzará con el ganador del choque entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. El descuento tricolor, un verdadero grito de honor, nació de los pies de Mauro Dávila.