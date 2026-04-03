Unión festejó en Santa Fe ante Deportivo Riestra

UNión se impuso por 2-0 con goles de Estigarribia de penal y Tarragona, tras un error grosero de Arce en la última del partido.

Unión de Santa Fe venció 2-0 al Deportivo Riestra en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El partido se definió gracias a los goles de Marcelo Estigarribia en el primer tiempo y el de Cristian Tarragona sobre el final del encuentro.

El Tatengue dominó a su rival y llegó a la apertura del marcador a los 21 minutos del primer tiempo gracias a un penal convertido por Estigarribia . La jugada se dio luego de una infracción de Rodrigo Gallo sobre Lautaro Vargas , la cual el árbitro Darío Herrera sancionó de inmediato.

A Riestra se le complicó aún más el partido, ya que a los 28 minutos fue expulsado Jonatan Goitía por una fuerte infracción contra Vargas. Herrera acudió al monitor tras el llamado del VAR y le mostró la tarjeta roja al defensor visitante, que había ingresado 25 segundos antes en reemplazo de Gallo.

En el complemento, el local desperdició innumerables situaciones para ampliar el marcador, pero no pudo vulnerar a Ignacio Arce. La visita estuvo cerca del empate, pero Matías Mansilla lo evitó en un par de ocasiones. En tiempo de descuento, Tarragona definió el partido al aprovechar que Arce no estaba en su arco y empujó la pelota al fondo del arco tras un pase de Estigarribia.

Con este resultado, Unión trepó transitoriamente al quinto puesto de la Zona A, con 19 puntos, mientras que Riestra continúa sin poder ganar en el torneo y quedó con 7 unidades, comprometido en los últimos puestos de la Tabla Anual.

Lo que sigue para Unión y Riestra

En la próxima jornada, los dirigidos por Leonardo Madelón visitarán a Estudiantes de La Plata el sábado , mientras que los de Gustavo Benítez recibirán el mismo día a Instituto. Cabe recordar que Riestra debutará en la Copa Sudamericana el miércoles 8/4 frente a Palestino de Chile como local.