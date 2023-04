Unión: cantos, balas de gomas y corridas tras la suspensión

El fuerte viento generó la voladura de esas chapas, y más allá que se intentó solucionar esos inconvenientes, no fue posible generar la seguridad necesaria, y fue entonces que el árbitro Fernando Espinoza decidió suspender el partido, más allá que no hay fecha precisa de cuándo se jugará el mismo, como consecuencia que el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, no puede haber actividad futbolística, mientras que el viernes ya Unión deberá visitar a Godoy Cruz en Mendoza.