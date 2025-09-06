Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Una penalización que altera el lugar de largada de Colapinto en Italia: empezará 17°

Ante el cambio en las unidades de potencia del Racing Bulls de Isack Hadjar, Franco Colapinto con ello beneficiará y ganará una posición.

6 de septiembre 2025 · 19:01hs
Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Concluida la sesión sabatina del Gran Premio de Italia, en el veloz circuito de Monza, se conoció que el equipo Racing Bulls reemplazará las unidades de potencia del coche N°6 del francés Isack Hadjar, con lo cual deberá empezar la competencia desde la calle de boxes, y con ello perderá así su 16° puesto en la grilla de largada. Esta penalización alterará la posición de partida de Franco Colapinto, quien se verá beneficiado con un lugar en la formación ubicándose con su Alpine A525 en el 17° lugar, y esperar por continuar su evolución en el trazado italiano cuando se ponga en marcha la carrera este domingo a la hora 10:00 de nuestro país.

Con respecto al equipo de Enstone, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, informó a sus pares deportivos sobre la infracción que se cometió en el auto de Pierre Gasly al no cubrir la unidad transcurridos los 120 minutos posteriores a la clasificación, ante lo cual se le podría aplicar alguna sanción por no respetar la regla para el parque cerrado.

El piloto argentino buscará mejorar en la práctica tres para llegar mejor parado a la clasificación.

Franco Colapinto disconforme con el Alpine en Monza

El argentino manifestó que poco a poco se va sintiendo más a gusto con el Alpine. 

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

