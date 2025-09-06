Una penalización que altera el lugar de largada de Colapinto en Italia: empezará 17°

Concluida la sesión sabatina del Gran Premio de Italia, en el veloz circuito de Monza, se conoció que el equipo Racing Bulls reemplazará las unidades de potencia del coche N°6 del francés Isack Hadjar, con lo cual deberá empezar la competencia desde la calle de boxes, y con ello perderá así su 16° puesto en la grilla de largada. Esta penalización alterará la posición de partida de Franco Colapinto, quien se verá beneficiado con un lugar en la formación ubicándose con su Alpine A525 en el 17° lugar, y esperar por continuar su evolución en el trazado italiano cuando se ponga en marcha la carrera este domingo a la hora 10:00 de nuestro país.