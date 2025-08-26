Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Una gran delegación de Estudiantes M16 parte rumbo al Torneo Nacional Chipi Figallo

Este martes partirá una numerosa delegación de Estudiantes M16 al Torneo Nacional Chipi Figallo, que se jugará en Jujuy y Salta hasta el domingo.

26 de agosto 2025 · 18:33hs
Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

Este martes partirá rumbo al norte argentino una numerosa delegación de jugadores menores de 16 años del Club Atlético Estudiantes, que participará en la 12ª edición del prestigioso Torneo Nacional Chipi Figallo. El certamen se desarrollará en las provincias de Jujuy y Salta, con actividad programada hasta el domingo.

El equipo juvenil llega con un incentivo especial: ya aseguró su clasificación al Final Four del Torneo Dos Orillas, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular. Este logro representa un impulso anímico importante de cara a la exigente competencia nacional.

Antes de emprender la gira, el grupo se concentrará en la Sede Central del club, ubicada en el Parque Urquiza, donde realizará la última puesta a punto técnica y logística.

Plantel confirmado

La delegación está integrada por: Eduardo Altavista, Tiziano Amore Carminio, Juan Martín Arguello, Justino Bonato, Juan Cruz Buscema, Gael Campanini, Bruno Capelli, Francisco Castiglioni, Pablo Castillo, Gerónimo Dáivez, Ulises Demiryi, Francesco Ércole, Francisco Fortini, Juan Gargiulo, Álvaro Godoy, Felipe Herrera, Joaquín Maldonado, Valentino Mansutti, Facundo Martín, Genaro Martínez, Dylan Mazzucco, Valentín Niz, Gino Orsini, Mirko Palacios, Lorenzo Piaggio, Carlos Pita, Juan Raiteri, Vicente Rosenbrock, Francisco Sandoval, Joaquín Sandoval, Francisco Santoro, Benjamín Silva, Juan Spoturno, Nahir Taleb, Benjamín Theaux, Francisco Vallejo, Santino Villamonte y Lorenzo Zuqui.

Cuerpo técnico

El staff técnico está conformado por Matías Raiteri, Ioy Uranga, Rodrigo Árques, Hernán Ceballos, Emanuel Mugica, Pedro Raiteri y Alberto Raiteri (estos últimos no formarán parte del viaje). Como managers acompañarán Gabriel Taleb y Jorge Sandoval.

Con entusiasmo y la motivación de representar a Estudiantes en un torneo de alto nivel, el plantel afrontará una experiencia que combinará deporte, formación y camaradería.

