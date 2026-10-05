Arroyo Espinillo: analizan el agua y refuerzan la vigilancia,

Los primeros estudios del Arroyo Espinillo vinculan la tonalidad con bacterias naturales, mientras Provincia sostiene controles sobre el curso y su entorno.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos avanza con la evaluación técnica de la coloración inusual detectada en el arroyo Espinillo y mantiene un esquema de vigilancia sobre la cuenca. Tras tomar conocimiento de la situación y de las inquietudes planteadas por distintos sectores de la comunidad, personal especializado realizó inspecciones y tareas de relevamiento en el lugar.

Según los primeros resultados obtenidos durante las campañas de muestreo, la principal hipótesis apunta a un proceso biológico natural vinculado con la presencia de bacterias fototróficas del azufre. Se trata de microorganismos que forman parte de determinados ecosistemas acuáticos y cuya presencia puede generar modificaciones visibles en la tonalidad del agua bajo condiciones específicas.

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Desde el organismo provincial señalaron que el fenómeno presenta características similares a situaciones registradas en años anteriores. No obstante, aclararon que los análisis continúan y que la determinación de las causas requiere considerar tanto los parámetros físico-químicos como los componentes biológicos del curso.

Las bacterias fototróficas del azufre pueden incrementar temporalmente su biomasa cuando se combinan determinadas condiciones ambientales. Entre ellas se encuentran las variaciones de temperatura y la concentración de algunos compuestos presentes en el medio acuático. Ese aumento puede provocar una alteración perceptible en la coloración.

Gestión ambiental

La coordinadora de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente, María Valdez, remarcó la necesidad de abordar el episodio con criterios técnicos y sin anticipar conclusiones. “En el ámbito de la gestión ambiental es clave analizar cada evento con rigor y evitar conclusiones apresuradas”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la aparición de estos microorganismos puede producirse en ecosistemas acuáticos cuando confluyen factores climáticos y estacionales favorables. Como referencia, mencionó también otros fenómenos biológicos que se presentan en cursos de agua de la provincia, como las floraciones conocidas habitualmente como verdín.

De todos modos, Valdez destacó que el seguimiento oficial contempla un análisis integral del área. “Nuestro compromiso es abordar la situación de manera sistémica, evaluando tanto los parámetros físico-químicos y biológicos del arroyo como la dinámica de las actividades que se desarrollan en su entorno”, señaló.

En ese marco, la Secretaría de Ambiente continúa con las tareas de vigilancia para reunir información que permita caracterizar la situación y determinar si existen otros factores asociados. El objetivo es contar con elementos suficientes para establecer la evolución del episodio y definir, en caso de resultar necesario, nuevas acciones de control.

El Gobierno provincial también vinculó el seguimiento de la cuenca con la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio ambiental de Entre Ríos, establecido mediante la Ley Nº 11.250 y su reglamentación. Según se indicó, el régimen incorpora herramientas destinadas a fortalecer las capacidades de fiscalización y control de la administración.

Entre las modificaciones se encuentran instrumentos digitales y unificados para las tareas de inspección, mecanismos de monitoreo continuo y un régimen sancionatorio actualizado. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estas herramientas permitirán agilizar los controles sobre vertidos y establecimientos industriales ubicados en las cuencas hidrográficas.

Nuevo esquema

El nuevo esquema también contempla una mayor capacidad para aplicar medidas correctivas frente a eventuales incumplimientos que puedan afectar la calidad de los recursos hídricos. La Provincia sostiene que el objetivo es fortalecer la intervención estatal y mejorar la trazabilidad de las actuaciones realizadas ante situaciones que requieran fiscalización.

Mientras continúa el análisis del arroyo Espinillo, las autoridades indicaron que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los resultados que surjan de las próximas evaluaciones. El seguimiento se desarrolla además en coordinación con los municipios de la región, con el propósito de preservar los ecosistemas y disponer de información actualizada sobre la evolución del fenómeno.

La cartera ambiental provincial insistió en que la hipótesis relacionada con las bacterias fototróficas del azufre surge de los primeros análisis y deberá ser evaluada junto con el resto de los parámetros relevados. Por ese motivo, las tareas de muestreo, inspección y seguimiento continuarán hasta completar la evaluación técnica del episodio.