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Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Una botella colocada junto a una rueda puede generar un ruido inesperado al arrancar. Qué recomiendan hacer y por qué conviene mantener la precaución.

5 de octubre 2026 · 22:31hs
Las botellas colocadas en los autos.

Las botellas colocadas en los autos.

Encontrar una botella de plástico atrapada junto a una de las ruedas del auto puede parecer una situación accidental. Sin embargo, desde hace años circula una advertencia que señala que ese objeto podría ser utilizado como parte de una maniobra para distraer a conductores y facilitar un robo.

Según esta versión, la botella sería colocada aplastada entre el neumático y el guardabarros, en un sector poco visible para quien se dispone a subir al vehículo. Al comenzar a circular, el plástico se rompe o cruje y genera un ruido inesperado.

La reacción ante ese sonido puede ser detener el auto y bajar para comprobar qué ocurrió. En ese momento, si el vehículo permanece encendido o con las puertas abiertas, podría generarse una situación de vulnerabilidad frente a terceros.

De todos modos, la presencia de una botella junto a una rueda no permite concluir por sí sola que exista una intención delictiva. La advertencia circula ampliamente, pero no hay estadísticas sólidas que permitan afirmar que se trata de una modalidad de robo extendida.

Qué hacer si encontrás una botella

Más allá de la frecuencia real de este tipo de situaciones, la recomendación preventiva apunta a evitar decisiones impulsivas ante un hecho inesperado.

Según las advertencias difundidas, la botella puede ser colocada especialmente en una rueda trasera del lado del acompañante, donde puede pasar inadvertida desde la posición del conductor.

El ruido aparece cuando el vehículo comienza a desplazarse y la rueda aplasta el plástico. El sonido puede confundirse con una falla mecánica, un objeto enganchado o algún inconveniente con el neumático.

Si encontrás una botella antes de subir al auto, es conveniente observar el entorno y verificar que no haya ninguna situación extraña antes de ingresar y ponerlo en marcha.

Precauciones al detener el vehículo

Si el ruido aparece después de arrancar, la prioridad debe ser la seguridad. Siempre que el vehículo pueda circular normalmente, es preferible avanzar hasta un lugar iluminado y con otras personas antes de detenerse para revisar qué sucede.

Si es necesario bajar del auto, conviene apagar el motor, llevar las llaves y asegurarse de que las puertas queden cerradas. También es recomendable evitar dejar bolsos, celulares u otros objetos de valor a la vista.

La principal recomendación es mantener la calma, pero no ignorar una situación inusual. Una botella junto a una rueda puede ser simplemente un objeto abandonado, aunque ante cualquier circunstancia sospechosa es preferible tomar precauciones y evitar exponerse innecesariamente.

Botella rueda Ruido
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