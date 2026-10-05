Pelichero y Brunini, campeones del Duatlón Provincial

El concordiense Eduardo Pelichero y la representante del Nikaia Team Ana María Brunini se consagraron campeones del Duatlón Provincial 2026.

Un cierre a la altura de una gran temporada. En Villa del Rosario se disputó la última fecha del Duatlón Provincial 2026, competencia que tuvo como protagonistas a destacados representantes de la región y que terminó coronando como campeones al concordiense Eduardo Pelichero y a Ana María Brunini.

La jornada final tuvo todos los condimentos. Competencia, emoción, definición de posiciones y un cierre de temporada que permitió celebrar no solamente a los ganadores de la última fecha, sino también a quienes a lo largo del año lograron sostener la regularidad necesaria para quedarse con los títulos provinciales.

En la rama masculina, Pelichero volvió a demostrar toda su jerarquía. El representante concordiense tuvo una actuación sobresaliente en Villa del Rosario y se quedó con la victoria con una diferencia considerable sobre sus principales perseguidores.

De esta manera, el integrante del Nikaia Team pudo cerrar de la mejor manera una temporada en la que fue protagonista desde el comienzo y que finalmente le permitió alcanzar el título provincial.

Detrás del ganador se vivió una definición apasionante. El representante de Concepción del Uruguay, Federico Rode, protagonizó un impresionante sprint final para quedarse con el segundo lugar de la competencia. En un cierre prácticamente sobre la línea, Rode logró superar por apenas una baldosa al concordiense Federico Álvarez, quien terminó tercero.

El resultado le permitió además a Rode quedarse con el subcampeonato de la temporada, mientras que Marino Villalba completó el podio de las posiciones finales del campeonato.

Brunini volvió a festejar en el duatlón

En la rama femenina, Ana María Brunini ya había asegurado el campeonato de manera anticipada. La representante del Nikaia Team tuvo nuevamente una temporada de enorme regularidad y logró repetir el título conseguido el año pasado.

De esta manera, tanto Pelichero como Brunini volvieron a llevar al Nikaia Team a lo más alto del Duatlón Provincial, repitiendo los campeonatos obtenidos en la temporada anterior.

En la última competencia del año, la ganadora fue Florencia Alba, representante de Concepción del Uruguay, quien tuvo una destacada actuación en Villa del Rosario y se quedó con la victoria en la jornada que marcó el cierre del calendario.

Así, la fecha final permitió completar un campeonato que volvió a reunir a atletas de distintos puntos de Entre Ríos, consolidando una disciplina que año tras año suma participantes y mantiene un importante movimiento deportivo en la provincia.

Un cierre con mucha emoción

Una vez finalizada la competencia, la celebración se trasladó al salón Hawai, donde se realizó el tradicional almuerzo de coronación.

El encuentro reunió a unas 140 personas y se convirtió en el broche de oro para una temporada que tuvo numerosas jornadas de competencia a lo largo de la provincia.

Durante el almuerzo se llevó adelante la premiación de todas las categorías, hubo sorteos y diferentes momentos de reconocimiento para los protagonistas del campeonato. El momento más esperado llegó con la coronación de los campeones de la temporada 2026.

La celebración contó además con la presencia de la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, y del director de Deportes de la localidad, Franco Dalpra, quienes acompañaron la jornada y compartieron el festejo junto a los deportistas, familiares, equipos y organizadores.

El ambiente fue de absoluta alegría. Luego de varios meses de entrenamientos, viajes y competencias, los participantes pudieron compartir una jornada distendida y celebrar los logros alcanzados durante el año.

La ACPC ya piensa en el triatlón

Con la competencia de Villa del Rosario llegó a su fin una nueva temporada del Duatlón Provincial, organizada por la Asociación de Ciclismo y Pedestrismo de la Costa del Uruguay (ACPC).

El campeonato volvió a ofrecer un calendario con diferentes escenarios y una importante participación de atletas, cerrando con una jornada que estuvo acompañada por el público y que tuvo como protagonistas a quienes lucharon por los primeros puestos hasta el último metro.

Ahora, para la ACPC, será momento de cambiar el chip y comenzar a preparar la próxima etapa del calendario deportivo.

Es que el cierre del Duatlón Provincial también marca el inicio de los preparativos para una nueva temporada de triatlón. La primera cita ya tiene fecha y será el 15 de noviembre en Colón, donde comenzará otro desafío para los atletas de la región.

Villa del Rosario puso el punto final al Duatlón Provincial 2026. Pelichero y Brunini levantaron nuevamente los trofeos de campeones y el Nikaia Team volvió a festejar por partida doble. La temporada terminó con deporte, emoción y camaradería, pero el calendario no se detiene: ahora es tiempo de preparar las bicicletas, ajustar las zapatillas y comenzar a pensar en el triatlón.