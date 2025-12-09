Un ex Puma para Capibaras XV: Maximiliano Bustos será el entrenador de forwards.

Maximiliano Bustos se suma a Capibaras XV como entrenador de forwards, tras su paso por Cobras XV, Brasil y una destacada trayectoria en selecciones.

Maximiliano Bustos, ex pilar derecho formado en Universitario de Santa Fe, y con un destacado paso por Pampas (campeón de la Vodacom Cup 2011) y por Los Pumas , se incorpora a la franquicia del Litoral como entrenador de forwards.

De este modo, completará el staff encabezado por el head coach Nicolás Galatro y que ya cuenta con Nicolás Vergallo al mando de los backs. Bustos viene de dirigir a Cobras XV en el Súper Rugby Américas y al seleccionado de Brasil.



Antes de su experiencia en Brasil, condujo a Universitario de Santa Fe (el club donde se formó como jugador) y a Estudiantes de Paraná. En el ámbito de selecciones, posee una trayectoria sólida: integró los cuerpos técnicos de Los Pumitas (2017) y de Argentina XV en distintos períodos. Además, trabajó con los combinados mayor y juvenil de la Unión Santafesina de Rugby. Con el M18 de la USR logró el ascenso a la Primera División del Campeonato Argentino, en un equipo que contaba con varias de las actuales figuras del rugby local y con el hoy Puma Mayco Vivas.

Como jugador, Chinchu se inició en Universitario de Santa Fe y tuvo un paso por Italia antes de consolidarse en Pampas XV, con quienes conquistó la Vodacom Cup en 2011. Ese título le abrió las puertas al Mundial de Nueva Zelanda 2011, junto con varios de sus compañeros.

Tras la Copa del Mundo, continuó su carrera en Montpellier, donde alcanzó las instancias finales del Top 14 francés y disputó la Champions Cup. Con la camiseta de Los Pumas sumó 7 caps, hasta que una lesión cervical lo obligó a un retiro prematuro.