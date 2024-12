Un entrerriano fue convocado a la Selección de fútbol de Salto

Con un entrerriano nominado se realizará la entrega de premio The Best

Para más detalles de este acontecimiento, UNO dialogó con Pintorelli, quien aseguró que recibió con sorpresa y alegría su convocatoria al seleccionado salteño, destacando su orgullo y emoción por la oportunidad. Actualmente juega en Salto Nuevo Fútbol Club, donde se unió a mediados de año. A pesar de no esperar la convocatoria, ha tenido un buen rendimiento en su torneo y está ansioso de comenzar los entrenamientos. Hace poco terminó la temporada y está disfrutando de unas breves vacaciones con su familia antes de regresar a entrenar.

“No me esperaba esta convocatoria. Pese a tener una buena temporada en lo personal, me sorprendió la citación porque en la liga hay grandes jugadores. Así que me tomó por sorpresa. Estoy muy contento, feliz, orgulloso y disfrutando. Siento que estoy en un buen momento de mi carrera. Espero hacer un buen torneo tanto en lo personal como en lo grupal”, dejó en claro en sus primeras palabras.

A su vez, agregó: “Uruguay es un país muy futbolero. De poca dimensión pero con grandes jugadores. Yo, encima siendo argentino, sentía que era un poco más complicado ser convocado pero gracias a Dios me citaron y voy a dar lo mejor de mí. En Salto estaba jugando de 9 pero el DT de la Selección me dijo que le gustaría que yo juegue un poco más retrasado, tipo un enganche. Conozco la posición porque cuando arranqué a jugar al fútbol me desempeñaba en ese sector. Veremos que sucede”.

El entrerriano que jugará para la Selección de Salto, Uruguay

Agustín Pintorelli 1.jpg Agustín Pintorelli, el entrerriano que fue citado por la Selección de Salto, Uruguay.

Por otra parte, se refirió al torneo en sí y dio ciertas especificaciones del mismo: “Ahora estamos en la ronda preliminar en donde enfrentamos a equipos de la región. En caso de ganar, pasamos a nivel nacional. En esa instancia, por ejemplo, nos podemos cruzar con la Selección de Montevideo que tiene jugadores y equipos profesionales. Algunos juegan en los planteles de la Primera División”.

El centro delantero entrrerriano se sumó al fútbol uruguayo a mediados de año. “Es una experiencia muy linda. Me llegó el llamado y, junto a mi familia, decidí aceptar este desafío. La liga que estoy con Salto Nuevo Fútbol Club no se considera profesional. Es semiprofesional, como un Federal A en Argentina. Si bien es amateur, tiene sus ascensos. Nosotros en esta temporada quedamos octavos y clasificaban seis al reducido. Ojalá el año que viene podamos clasificar”.

Antes de dar el salto al fútbol charrúa, Pintorelli dejaba boquiabierto a más de uno con sus goles en la Liga de Chajarí. “Es un salto de calidad en mi carrera. Sin bien la Liga de Chajarí es una de las mejores de Entre Ríos, en esta liga Salteña sacamos diferencias a la hora de entrenar. Se concurre al entrenamiento todos los días y la pretemporada, por ejemplo, es a doble turno. Sacan ventajas en lo físico y en la forma de juego. En Uruguay se juega más rápido, al estilo tocar y correr”, sentenció.

Sus goles se festejan en Uruguay

Agustín Pintorelli al seleccionado de Salto 1.jpeg Agustín Pintorelli (de verde) con pelota dominada.

Pintorelli comenzó su carrera en Frontera y en 2014 tomó la valía de presentarse en Patronato. Además del Rojinegro, ha pasado por varios clubes, dejando una huella y aprendiendo en cada uno. “Salí de mi pueblo por primera vez en 2014. En Patronato estuve tres años, luego pasé por Atlético Paraná. También un breve paso por Unión de Santa Fe hasta regresar a Frontera nuevamente. Además, jugué en otros clubes de la Liga de Chajarí. Siento que en cada uno de ellos fui aprendiendo. Son muchas cosas que te marcan el camino. Yo me quedo con eso que es primordial. Lo aprendido me sirve para desempeñarme en mi posición hoy”, recordó el futbolista oriundo del norte entrerriano.

San Jaime de la Frontera y Salto, Uruguay, están distanciados por un poco más de 160 kilómetros. “El hecho de estar cerca me va a permitir poder pasar las fiestas con mi familia. Estoy a un paso de San Jaime y esa posibilidad no la voy a desaprovechar. Salto no es lejos”, dijo, feliz por poder celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos.

A modo de cierre, expresó sus deseos y proyecciones para la temporada 2025: “Tengo varios objetivos en mente. Todavía estoy analizando donde seguiré el año que viene. Tengo varias ofertas de clubes uruguayos pero independientemente de ello, los deseos son realizar un buen torneo, que sea una gran temporada en lo personal y en lo grupal”.