Samuel Blanco, el entrerriano de 7 años que firmó con el Real Madrid

Alejandra Wilhelm dialogó con La Mañana de La Red

ALEJANDRA WILHEIM.mp3

"Es un contrato FIFA y, para no tener que mudarnos a España, lo que hacen es un préstamo a la sede del Real Madrid en Montevideo", explicó Alejandra. También detalló que el club cuenta en la capital uruguaya con una academia que actúa como filial y que, además de competir en ligas locales, representa a la institución en distintos torneos internacionales.

La experiencia comenzó hace muy poco, aunque ya dejó huellas profundas. En su primera semana como parte del equipo, fue convocado para un partido oficial. "Ya es del Real Madrid, firmó y arrancó", contó su mamá, con el orgullo reflejado en cada palabra.

Pero el cambio no es solo deportivo. En lo emocional, también hay mucho en juego. Uno de los aspectos que más entusiasma a Samuel es el reencuentro con los amigos que conoció durante su participación en un Mundial Infantil anterior, una experiencia que dejó vínculos fuertes. "Volver a compartir entrenamientos, comidas y hasta los momentos de descanso con esos chicos fue una alegría inmensa para él", destacó Wilhelm.

La nueva rutina familiar es exigente. Cada martes viajan desde General Galarza hacia Montevideo para los entrenamientos y los fines de semana regresan para los partidos. La mayoría de los compañeros del niño entrerriano son uruguayos, aunque también hay otras familias del interior que, como ellos, hacen un gran esfuerzo para acompañar el sueño de sus hijos.

La academia en Montevideo, además de formar parte de la estructura del Real Madrid, tiene un fuerte enfoque en la formación deportiva y humana. "Tiene que hacer todo lo que hacen los chicos. Puede faltar un día a la semana, aunque el club exige la libreta de calificaciones cada vez que termina el trimestre. Más allá de si juegan bien o no, deben tener todos los contenidos aprobados. Buscan que sean buenos futbolistas y también buenas personas", remarcó.

El contrato que lo vincula al club es por dos años. Pero el vínculo no se termina ahí. Ya fue convocado para integrar la delegación que competirá en el Mundial Infantil 2026, que se disputará en Madrid. Frente a esto, la familia ya evalúa distintos escenarios a futuro.

"Estamos tranquilos. Vamos paso a paso. En nuestro viaje anterior averiguamos cómo sería validar títulos y otras cuestiones, aunque por ahora seguimos con nuestro proyecto de vida acá. A medida que surjan las cosas, las iremos resolviendo", comentó, dejando la puerta abierta a una posible mudanza.

El momento en que llegó la convocatoria aún emociona a toda la familia. Todo empezó con un mensaje breve, aunque contundente: el club solicitaba los documentos de Samuel Blanco y confirmaba su incorporación. "En casa hubo gritos, saltos, abrazos y lágrimas. Me emociono al contarlo", dijo durante la entrevista radial, con la emoción a flor de piel. La firma se realizó en Uruguay, con la presencia de representantes que llegaron especialmente desde España para formalizar el vínculo.

Sin embargo, no todo fue fácil. El camino también tuvo obstáculos. "Samuel tuvo muchos palos en la rueda. Nos cruzamos con gente que quiso hacerle dejar el fútbol, que le decía que no servía y le rompía la ilusión. Pero como familia, decidimos no frenar, preguntar en otro lado y seguir", compartió. Además, citó el caso de Emiliano Dibu Martínez, quien fue rechazado en su país antes de triunfar en el exterior. "Lo importante es la perseverancia y la disciplina. Que la frustración de otros no te impida avanzar", concluyó.

De General Galarza al Real Madrid: el logro de Samuel Blanco

Samuel Blanco es el hijo del medio de tres hermanos y, hoy, representa una esperanza que comenzó a tomar forma. Su historia no solo habla de talento, sino también de esfuerzo, disciplina y del valor de tener un sueño claro. Es el reflejo de lo que puede lograrse con convicción, acompañamiento y una firme voluntad de superarse.

Desde chico demostró condiciones especiales. Ya fuera en la escuela, en lo deportivo o en sus intereses, destacaba por su entrega. Pero fue su dedicación constante lo que marcó la diferencia. Más allá de las habilidades naturales, fue el trabajo diario lo que empezó a abrirle camino.

A lo largo del recorrido, nunca estuvo solo. Su familia fue, y sigue siendo, un pilar clave. Con su apoyo incondicional, construyó paso a paso un presente que empieza a dar frutos. Cada logro lleva detrás horas de esfuerzo, decisiones difíciles y una determinación que no se dejó vencer por los momentos duros.

Cada paso refleja no solo su crecimiento personal, sino también una enseñanza clara: rendirse no es opción cuando se lucha por lo que uno quiere. Aunque el camino no siempre sea fácil, él demuestra que con perseverancia y amor por lo que hace, los sueños empiezan, de a poco, a volverse realidad.