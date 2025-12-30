Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Luego de que Juan Román Riquelme diera el visto bueno para la continuidad de Claudio Úbeda, se supo que finalmente no sumarán un ayudante de afuera.

Luego de varios días de especulación acerca de la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme decidió que el Sifón siguiera en el cargo al menos hasta el vencimiento de su contrato el 30 de junio del 2026.

También se barajó la posibilidad de que se sumara una persona del seno del club al cuerpo técnico, para que hubiera una voz más a la hora de tomar decisiones, pero finalmente dejaron todo como estaba.

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a fines de mayo de este año, Claudio Úbeda fue quien tuvo una relación más cercana con los futbolistas. Las complicaciones en la salud de Miguelo que derivaron en su fallecimiento, provocaron que el Sifón se hiciera cargo de varios entrenamientos y dirigiera al equipo en algunos partidos del Torneo Clausura.

Tras la muerte del entrenador, la dirigencia xeneize optó por mantener a quien era su ayudante al menos hasta fin de año. Úbeda manejó con sensibilidad a un grupo que venía golpeado anímicamente y poco tiempo atrás había alcanzado la racha sin victorias más largas de la historia del club. Afianzó un equipo que terminó saliendo de memoria, obtuvo resultados necesarios (ganó el Superclásico y clasificó al equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años) y Leandro Paredes, estandarte del plantel, lo comparó con Lionel Scaloni.

Su ciclo se puso en duda tras la eliminación frente a Racing en la semifinal del Clausura. El controversial cambio de Exequiel Zeballos (que provocó la furia del propio Paredes) y la falta de respuestas desde el banco cuando el equipo se encontró en desventaja, provocaron que el hincha lo responsabilizara por la derrota.

A los pocos días, Marcelo Delgado declaró que estaban "evaluando" su continuidad, algo que sorprendió a todo el Mundo Boca ya que hasta antes del encuentro ante la Academia ese tema parecía resuelto. Pese a la incertidumbre, este lunes Riquelme le comunicó a Úbeda que continuará en el cargo.

El cuerpo técnico de Claudio Úbeda

Boca ubeda cuerpo tecnico 1 Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

De esta forma, el Sifón encabezará la pretemporada que comenzará el próximo 2 de enero en Boca Predio con el siguiente cuerpo técnico:

Ayudante de campo y analista de videos : Juvenal Rodríguez

: Preparadores físicos : Adrián Gerónimo y Cristian Aquino

: y Entrenador de arqueros : Cristian Muñoz

El colombiano, a quien Russo conoció cuando dirigía a Millonarios, se sumó a su CT durante su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita. Desde entonces lo acompañó en Rosario Central, San Lorenzo y Boca.

Gerónimo, por su parte, se sumó al grupo en 2024. Él se encontraba trabajando con la Primera del Ciclón cuando llegó Miguelo, quien se lo llevó a Boca para complementarse con Cristian Aquino. Este último era parte del cuerpo técnico de Hugo Ibarra en Reserva y lo acompañó durante su salto a Primera. Volvió a la Tercera durante los ciclos de Jorge Almirón y Diego Martínez, y regresó a los trabajos con el primer equipo cuando asumió Fernando Gago.

Muñoz fue otro de los que llegó junto a Pintita y se mantuvo entrenando a los arqueros en el cuerpo técnico de Russo y posteriormente de Úbeda.