Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ratificó a Claudio Úbeda en la conducción técnica del Xeneize. El elenco de La Ribera retornará en la próxima temporada a la Copa Libertadores de América luego de dos años de ausencia.

A pesar de las dudas que se generaron por la falta de reacción del DT en el juego que marcó la eliminación en el Torneo Clausura, Riquelme se mantuvo en su postura por sostener a Úbeda en el cargo.

La dirigencia de Boca está muy conforme con cómo Úbeda asumió el liderazgo del equipo tras el doloroso fallecimiento de Miguel Ángel Russo, acompañado de Juvenal Rodríguez como mano derecha, y con la manera en la que lleva el día a día. Su forma de trabajo, alineada y en continuidad con la semilla que sembró Miguelo, es muy valorada en La Ribera, incluso por los propios jugadores.

Con el respaldo de Juan Román Riquelme y los referentes del plantel

No solo Riquelme y la dirigencia avalan la metodología que comanda el Sifón, sino que el técnico también logró generar una sinergia con los referentes del plantel de Boca que hace que haya un conformismo generalizado en Ezeiza. Por todo eso, fue ratificado en el cargo, aunque en el club siempre dejaron en claro que no era necesario un anuncio porque tiene un vínculo por cumplir.

Ahora bien, lo que resta definir es si mantienen el contrato vigente o firman uno nuevo. Actualmente, Úbeda está ligado al club hasta junio de 2026, pero como ayudante del cuerpo técnico. Habrá que ver si se respeta ese vínculo, o si las dos partes llegan a un nuevo acuerdo hasta diciembre del año entrante para que el DT tenga su cargo formalmente.