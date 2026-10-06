La competencia en Paraná tuvo distancias de 10K, 20K, 30K y 30K en duplas. Hubo atletas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Corrientes.

Trail Costa Río Paraná: más de 200 corredores desafiaron los senderos de la ciudad

El Trail Costa Río Paraná se disputó este fin de semana en Paraná con más de 200 corredores que participaron de las distancias de 10K, 20K, 30K y 30K en duplas. La competencia recorrió senderos y barrancas de la capital entrerriana y contó con la participación de atletas elite de distintos puntos del país.

La largada se realizó en La Soñada Padel, ubicada en José María Paz 4137, y los participantes se encontraron con un circuito exigente y variado. Según destacaron desde la organización, los corredores remarcaron especialmente la señalización y el acompañamiento durante todo el recorrido.

La prueba reunió a atletas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires. Entre ellos hubo representantes de la zona y corredores de elite que llegaron desde Corrientes y Córdoba para sumarse al desafío en Paraná.

La competencia también tuvo su espacio para los más chicos con la tradicional Paraná Kids, una propuesta que permitió que los niños también fueran protagonistas de la jornada deportiva.

La directora de Costa Río Paraná, Lucrecia Castro, destacó el trabajo realizado por todo el equipo organizador y la respuesta de los participantes. La satisfacción, según expresó, estuvo especialmente vinculada a las sonrisas de los corredores al completar el recorrido.

Además, el Trail Costa Río Paraná contó con el auspicio de EMPATUR, el Ente Mixto de Turismo de Paraná, que acompañó la competencia antes, durante y después de la jornada.

Todos los ganadores del Trail Costa Río Paraná

En los 10K femeninos, la ganadora fue María José Gotte, de Crespo, con un tiempo de 59 minutos y 48 segundos. La escoltaron Juana Duizeide, de La Paz, y Juliana Borsotti, de Paraná.

Entre los varones, el triunfo quedó para Daian Usinger, también de Crespo, con 43:24. Completaron el podio Claudio Scarafia, de Paraná, y Sebastián Brancatto, de Santa Fe.

En los 20K femeninos, ganó María Pereira, con 1:44:30, seguida por Jimena Otero, de Santa Fe, y Marina Mondragón, de Urdinarrain. En la rama masculina se impuso Alberto Labanca, de La Paz, con 1:31:58. Segundo fue Iván Villalba y tercero José Roberto Cabrera, ambos de La Paz.

En los 30K femeninos, la victoria fue para Agustina Balbuena, de La Paz, con 2:31:08. Erica Lorena Báez, también de La Paz, terminó segunda y Laura Pascual, de Goya, Corrientes, tercera.

En los 30K masculinos, el primer puesto fue para Gabriel Alejandro Barrera, de Valle Hermoso, Córdoba, con 2:05:22. Lucio Galván, de La Paz, fue segundo, y Juan Manuel Tablada, de Viale, tercero.

Finalmente, en los 30K duplas femeninas, se impusieron Eugenia Andino y S. Trevisan, de Diamante, mientras que entre las duplas masculinas ganaron A. Alderete y David Pincheira, de Munro, Buenos Aires. El segundo lugar fue para Caino A. y Martín Marusich, de La Paz.

La jornada dejó así una nueva edición del Trail Costa Río Paraná, con un circuito que combinó exigencia y paisajes de la capital entrerriana, y con corredores que llegaron desde distintas provincias para disfrutar del desafío.