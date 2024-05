Torneo Dos Orillas: una fecha con festejos paranaenses

La séptima fecha del Torneo Dos Orillas arrojó los campeonatos para el club Tilcara en Sub 16 y de Paracao en Intermedia.

La Sub 16 de Tilcara se consagró en el Torneo Dos Orillas.

Luego del descanso por el desarrollo de los diferentes Regionales de Clubes, el fin de semana volvió la actividad en el Torneo Dos Orillas de hockey sobre césped, donde hubo nuevos campeones en las categorías menores. Este es el caso del club Tilcara que se consagró en Sub 16 y de Paracao que lo hizo en Intermedia.

De esta forma, las chicas de Tilcara lograron festejar gracias a su esfuerzo, bien acompañadas por el staff de entrenadores y los dirigentes, en lo que significó “un valioso mojón en el desarrollo del hockey de nuestra institución, que sigue yendo por más”, indicaron desde la entidad paranaense.

Por otra parte, Paracao celebró en Intermedia, sumándose al título que ya había alcanzado en Sub 19. El Auriazul goleó 4-0 a Rowing Blanco para llegar a la consagración.

En Sexta División, Colón no pudo ante El Quillá Amarillo en la caída 2-1 pero igualmente, terminó en lo más alto ante la derrota de Paracao con Rowing Blanco. Además, Unión Agrarios Cerrito venció a 0 a Talleres Blanco y resultó el mejor de la Zona A.

La Primera División del Torneo Dos Orillas

En lo que respeta a Primera División en la Zona Campeonato, Náutico El Quillá goleó 5 a 1 a CRAI en el duelo de santafesinos para mantenerse cerca del líder Banco Provincial. Precisamente, las Kresteras siguen en lo más alto ante su victoria por 3-1 sobre Rowing. En tanto, Santa Fe RC fue letal en San Justo y estableció claras diferencias ante Colón para ganarle 7-1 y seguir en la pelea.

La Salle no pudo sostener la ventaja que obtuvo contra Talleres. Lo perdía 1-0 (gol de Cristal Reato para la T), aunque el Colegial de a poco fue recomponiendo su imagen para pasar a dominarlo, no sólo en el juego sino también en el marcador. Las chicas de Gastón Torres cambiaron el destino del partido y lo ganaban 3-1 desde dos conquistas de Mila Doyharzabal y otra de Mora Bramante. Sin embargo, el Rojo no se dio por vencido y llegó al empate 3-3 a través de Sol Chimento y Cristal Reato.

Por último, Estudiantes superaron por 2 a 0 a Alma Juniors en Esperanza con goles de Huerto Bizai y Mía White.

El panorama en la Zona Ascenso

Por la Zona A, Paracao quedó primero luego de su victoria por 4-1 sobre Rowing Blanco. El Quillá Amarillo y Colón igualaron 2-2, aunque los dos ya estaban clasificados al igual que el Azul. El que aprovechó esa igualdad fue Estudiantes Blanco que goleó 5-1 a CRAI Blanco para terminar tercero y dejar a las Razas en el cuarto puesto.

Por la Zona B, Echagüe salió victorioso de su visita sobre Atlético Franck al cual superó 2-1 y clasificó entre los mejores cuatro. El Rojo quedó al margen de la definición al terminar quinto. Estudiantes Amarillo igualó 2-2 ante Capibá RC y se metió en la pelea por el ascenso, junto a Argentino de San Carlos y Tilcara que no salieron del cero.