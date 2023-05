Torneo Dos Orillas: se postergaron las finales de Damas

Embed

Las distintas categorías que animaron el torneo, que abrió la temporada 2023, tenían sus respectivas finales para conocer el campéon. De Sub 14 a Primera se habían programado las definiciones entre elencos entrerrianos y santafesinos.

En Santa Fe se iban a jugar las finales de la Zona Campeonato A, mientras que los cotejos decisivos de la Zona Campeonato B se iban a desarrollar en Paraná.

El programa de partidos original y que finalmente se suspendió era el siguiente:

Zona Campeonato A

Cancha Asociación Santafesina de Hockey (finales): Sub14: Santa Fe Rugby-Talleres de Paraná; Sub 16, Rowing Azul-Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI); Sub 19, Estudiantes Negro-El Quillá; Reserva, Estudiantes Negro-El Quillá; en Primera, Banco-CRAI.

Cancha El Quillá: 3º y 4º puesto, Rowing Azul-CRAI; Sub 16, Santa Fe Rugby-El Quillá; Sub 19, Banco-CRAI; Reserva, Rowing Azul-CRAI; Primera, Rowing Azul-El Quillá.

Zona Campeonato B

Cancha de Estudiantes: Sub 14, Atlético Franck-Capibá (3º y 4º puesto); Sub 16, Atlético Franck-Unión Agrarios Cerrito (3º y 4º puesto); Sub 19, Atlético Franck-Unión Agrarios Cerrito (final); Reserva, CAE Amarillo-Paraná Hockey (final); Primera, Universitario-Paraná Hockey (final).

Cancha de Talleres: Sub 14, Tilcara-Colón (final); Sub 16, Rowing Blanco-Colón (final); Sub 19, Tilcara-Colón (3º y 4º puesto); Reserva, Talleres Blanco-Colón (3º y 4º puesto); Primera, Tilcara-Argentino de San Carlos (3º y 4º puesto).