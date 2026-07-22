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Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo

El volante argentino, con un rendimiento decreciente en la última temporada, no entra en los planes del DT portugués y será cedido.

22 de julio 2026 · 19:04hs
Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo.

Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo.

Uno de los que más se ilusionaba con la llegada de José Mourinho a Real Madrid era Franco Mastantuono. Luego de una última temporada de mayor a menor, el volante argentino soñaba con recuperar terreno y cambiar las críticas de los hinchas y la prensa por aplausos. Pero no podrá ser, al menos no bajo el ala del histórico DT portugués, que dio el visto bueno para que se vaya a préstamo.

La llegada de Bernardo Silva, además de la posible incorporación de Michael Olise, no hace más que opacar en el plantel profesional al ex River, que ya había perdido la pulseada con Arda Guler. Su talento está a la vista, por algo Florentino Pérez desembolsó 60 millones de euros, pero su juego se superpone con el de otras figuras que están mejor consideradas.

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Como no está en los planes de Mou, el Merengue ya trabaja en su salida en este mercado de pases. No se desprenderá definitivamente: la idea es cederlo sin fijar una obligación de compra y que pueda sumar minutos y confianza en otro equipo, al igual que sucedió con Endrick en Olympique de Lyon.

Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo

Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo.

Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono y Real Madrid busca prestarlo.

Pretendientes no le faltan. Hay más de cinco equipos que lo siguen de cerca en España y el resto de Europa. El Millonario fantaseó con su vuelta a principios de junio, pero la dirigencia blanca priorizará las opciones de las grandes ligas.

Llevar la etiqueta de “transferible” en Real Madrid es otro duro golpe en la carrera de Mastantuono, quien apenas tiene 18 años y parece haber pasado por todo. Hace apenas dos meses, quedó afuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, más allá de haber sido parte del proceso y hasta llevado la N°10 de Lionel Messi.

Su irregular desempeño en el gigante español terminó alejándolo de la Albiceleste y acabando la paciencia de los hinchas madridistas: disputó 35 partidos, solo 17 como titular, marcó tres goles y no repartió asistencias. Además, lamentó una expulsión por La Liga ante Getafe.

Franco Mastantuono Real Madrid Mourinho volante
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