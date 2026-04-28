El concordiense Ramiro Peragallo se suma a la selección de Nicaragua.

El concordiense dará un nuevo salto en su carrera al integrarse como PF a la selección de Nicaragua junto a Juan Cruz Real.

El concordiense Ramiro Peragallo dará un nuevo paso en su carrera profesional al integrarse al cuerpo técnico de la selección de Nicaragua , donde trabajará junto al entrenador Juan Cruz Real como preparador físico.

Peragallo vuelve a acompañar a Real tras experiencias compartidas recientes. Ambos coincidieron en Universidad de Concepción de Chile durante los primeros meses de 2026, y anteriormente habían trabajado juntos en Belgrano de Córdoba a lo largo de gran parte de 2024. Esta nueva oportunidad en el ámbito internacional representa un desafío importante para el profesional entrerriano, que continúa consolidando su trayectoria en el alto rendimiento.

Ramiro Peragallo, nuevo preparador físico de la selección de Nicaragua

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El recorrido de Peragallo muestra una formación diversa tanto en fútbol como en básquet. En la Liga Nacional de Básquet se desempeñó como preparador físico de Estudiantes Concordia, integrando el cuerpo técnico encabezado por Hernán Laginestra. También acompañó al entrenador en su paso por Ciclista Olímpico de La Banda.

En el fútbol, su camino incluye experiencias en distintos clubes del país. En 2022 trabajó en Gimnasia de Mendoza junto a Luca Marcogiuseppe en la Primera Nacional. Durante el primer semestre de 2023 formó parte de Arsenal de Sarandí acompañando a Carlos Ruíz, y posteriormente continuó con el mismo entrenador en Tristán Suárez.

Sus inicios profesionales se dieron en el ámbito local, tanto en el fútbol de Salto Grande como en el básquet del Colegio San José, antes de dar el salto a competencias de mayor nivel.

Con este nuevo desafío en la selección de Nicaragua, Peragallo sigue ampliando su horizonte profesional y sumando experiencia en el plano internacional, consolidándose como un preparador físico en constante crecimiento.