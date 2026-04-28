Salud mental y suicidio: interpelan al ministro Daniel Blanzaco

Ante la Cámara de Diputados el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, informa sobre políticas de prevención y recursos para abordar los suicidios

Ante la Cámara de Diputados el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, informa sobre políticas de prevención y recursos para abordar los suicidios

Este martes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos se interpela al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco para que brinde un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática del suicidio y salud mental en la provincia.

En su exposición el ministro confirmó que los hechos e intentos comenzaron a registrarse en julio de 2023. Hasta la fecha se registraron 841 casos.

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La iniciativa había sido presentada por la diputada justicialista Silvina Soledad Deccó y surgió de la necesidad de obtener respuestas concretas sobre el abordaje estatal de esta problemática que ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayor tasa de suicidios por habitante.

El ministro debe responder un pliego de preguntas, entre las cuales debe considerar "estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento", así como también informar sobre los "programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución".

Asimismo, se busca conocer la infraestructura real con la que cuenta la provincia, exigiendo datos sobre la "cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema público" y el funcionamiento de los "dispositivos de atención en crisis, líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para personas en riesgo".