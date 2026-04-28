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Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la Andis

Diego Spagnuolo se negó a declarar ante el juez Ariel Lijo en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Andis con 34 imputados.

28 de abril 2026 · 11:53hs
Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la Andis.

Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la Andis.

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo. Ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, el exfuncionario optó por negarse a declarar.

La investigación abarca a un total de 34 imputados y analiza un entramado de supuestas irregularidades vinculadas a sobreprecios, cartelización y desvío de fondos públicos. Según la resolución judicial, "se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas".

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Las indagatorias continuarán con el ex subdirector de la Andis, Daniel María Garbellini, mientras que también están citados Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo en los próximos días.

El juez Lijo dispuso además la inhibición general de bienes de los involucrados. En su resolución, sostuvo que "las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado".

Aunque el expediente ya contaba con procesamientos desde febrero, en los últimos meses la causa avanzó sobre un segundo circuito de presuntos desvíos dentro del organismo. De acuerdo con el fiscal Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se detectaron más de 75 mil millones de pesos devengados "en favor de un reducido grupo empresarial".

En su dictamen, Picardi afirmó: "Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial".

La causa investiga hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el cual la Andis dependía del Ministerio de Salud de la Nación. Según los fiscales, durante ese lapso "distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la Andis y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (Pacbi)".

Diego Spagnuolo Andis Causa
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