Tomás Galván regresa a River y Gallardo lo tendrá en cuenta

Tras su paso a préstamo por Vélez, que no hizo uso de la opción de compra, el enganche se sumará a la pretemporada de River en San Martín de los Andes.

30 de diciembre 2025 · 13:47hs
Tomás Galván tendrá otra oportunidad con la camiseta de River.

Tomás Galván tendrá otra oportunidad con la camiseta de River.

De la vasta lista de jugadores que debían volver a River en 2026, solo unos pocos se ganaron el derecho a que Marcelo Gallardo los elija para iniciar la nueva temporada como parte del plantel tras sus respectivos préstamos. Además de Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, Tomás Galván será considerado por el entrenador.

Pese a que Vélez le hizo una oferta para renovar el préstamo del enganche de 25 años –ya que no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra de 1.600.000 dólares–, el Millonario le bajó el pulgar a esas condiciones de negociación y optó por repatriar al futbolista surgido de las Inferiores, pensando en la próxima temporada.

En River querrían sumar al jugador antes del inicio de la pretemporada en 2026.

River sondeó a Benjamín Domínguez

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Fue una decisión directa de Gallardo. Conforme con el rendimiento del enlace con la camiseta del conjunto de Liniers, donde disputó 27 partidos, convirtió cuatro goles y repartió una asistencia durante su estadía en 2025, el DT de River tomó la iniciativa de sumarlo a la pretemporada en San Martín de los Andes.

Salvo que llegue una propuesta tentadora por una venta durante el mercado de pases, Galván viajará con el plantel a la Patagonia y comenzará a trabajar en la parte fuerte de la puesta a punto junto al grupo el 3 de enero, con la mente puesta en el debut frente a Barracas Central.

Luca Scarlato se va de River por patria potestad

La salida de Luca Scarlato de River antes de firmar su primer contrato profesional generó un fuerte revuelo en Núñez. El mediocampista ofensivo de 16 años, campeón con la Selección argentina Sub 16 en Chile, dejará el club por patria potestad y sin dejar resarcimiento económico.

