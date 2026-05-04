Paraná reafirmó su lugar como capital del sóftbol argentino con torneo de Lento

El 35° Torneo Nacional de Lanzamiento Lento de sóftbol se disputó con gran nivel en múltiples canchas y una organización destacada.

El sóftbol volvió a confirmar su fuerte arraigo en la ciudad de Paraná con la exitosa realización del 35° Torneo Nacional de Lanzamiento Lento “Viva el Río en Paraná”, que durante el fin de semana largo reunió a decenas de equipos y cientos de jugadores en una verdadera fiesta deportiva. Bajo jornadas soleadas, pero con los primeros fríos del año como protagonistas, el certamen se disputó con gran nivel competitivo y una impecable organización.

El torneo, que en esta edición rindió homenaje a Pablo Estrada y Javier Profe Graf, fue organizado por la Asociación Paranaense de Softbol, que apostó a seguir ampliando la propuesta deportiva incorporando una nueva categoría. A las tradicionales divisiones Más 35 y Más 45, este año se sumó la categoría Más 55, consolidando un formato inclusivo que permite la participación de jugadores de distintas edades, muchos de ellos históricos referentes del sóftbol.

La competencia se desarrolló en múltiples escenarios de la ciudad y sus alrededores, con partidos en el Estadio Nafaldo Cargnel, El Plumazo, Talleres, Patronato, Don Bosco, CEF N°5, Sóftbol Play y Oro Verde. La actividad simultánea en varios diamantes le dio un ritmo intenso al campeonato, con encuentros desde las primeras horas del día hasta la noche.

En la categoría Más 35, la más numerosa y competitiva, los equipos se dividieron en dos zonas. La Zona A estuvo integrada por Halcones, Softbol Play, Colonia, Aguará, Don Bosco y El Play, mientras que en la Zona B participaron Los Panas, Sarmiento, CEF Quibor, Centro, Talleres, Capibá, Gigantes de Uruguay y Oro Verde. Desde la fase inicial se observaron partidos de alto goleo y gran nivel ofensivo.

Por su parte, la categoría Más 45 también se organizó en dos grupos. En la Zona A compitieron Mandinga, Surubí, Sóftbol Play y Fábrica, mientras que la Zona B reunió a Bahía, Talleres, Orientales y Don Bosco. En este caso, el formato incluyó cruces interzonales durante la fase regular, lo que elevó la exigencia y mantuvo la paridad hasta las instancias decisivas.

En tanto, la categoría Más 55 se disputó bajo el sistema todos contra todos, con la participación de Latinos, Fábrica, Surubí, Sóftbol Play, Don Bosco, Cerveceros y Caranchos. La experiencia y el conocimiento del juego fueron claves en una división donde cada detalle marcó la diferencia.

Definiciones vibrantes y campeones consagrados

La jornada final del domingo ofreció emociones fuertes en todas las categorías, con definiciones que mantuvieron la expectativa hasta el último out.

En la categoría Más 55, el título quedó en manos de Don Bosco, que se impuso con autoridad en la final ante Sóftbol Play por 11 a 3, en un duelo entre equipos paranaenses. El podio lo completaron Surubí, también de Paraná, en el tercer lugar, y Latinos de Buenos Aires en la cuarta posición.

La final de la categoría Más 45 fue una de las más atrapantes del torneo. Mandinga, de Buenos Aires, logró una remontada memorable en el último ataque para vencer a Bahía Softbol de Bahía Blanca por un ajustado 10 a 9. Los porteños anotaron tres carreras en el cierre del partido para dar vuelta el marcador y quedarse con el campeonato en un final electrizante.

Finalmente, en la categoría Más 35, considerada la más competitiva, Halcones de Salta mostró todo su poder ofensivo para superar a Los Panas de Buenos Aires por un contundente 33 corridas a 15.

El equipo salteño desplegó una ofensiva demoledora que resultó imposible de contener, coronándose como el mejor del certamen.

Reconocimientos tras el torneo de sóftbol Lento

El torneo también distinguió a los jugadores más destacados de cada categoría. José Sacks, de Don Bosco, fue elegido como el Jugador Más Valioso en Más 55; Marcelo Fuentes, de Mandinga, recibió el mismo reconocimiento en Más 45; mientras que Hainaer Reyes, de Halcones, fue premiado como MVP en la categoría Más 35.

Desde lo organizativo, el balance fue altamente positivo. La Asociación Paranaense de Softbol, presidida por Fabián Medina, junto al trabajo clave de Leonardo Andreoli y Fabián Bersier, además de toda la comisión directiva, logró llevar adelante un torneo sin fisuras. Las canchas se presentaron en excelentes condiciones y el desarrollo de los partidos contó con el respaldo del colegio de árbitros, garantizando un alto nivel en cada encuentro.