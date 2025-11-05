Guillermo Aguilera, head coach de Tilcara: "Sería histórico tener tres equipos de la ciudad en el Top 10".

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Guillermo Aguilera, head coach de Tilcara, celebró el triunfo ante Los Caranchos y analizó el presente del equipo.

Tilcara vivió una verdadera fiesta el pasado fin de semana en Paraná . El equipo Verde venció 25-20 a Los Caranchos en una intensa semifinal del Torneo Regional del Litoral 2025 y se clasificó a la final por el ascenso al Top 10.

El próximo sábado enfrentará a Universitario de Rosario, que superó 36-32 a Alma Juniors en la otra semifinal. El duelo decisivo se disputará en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario, como antesala de la final del Top 9.

El sueño del ascenso: Tilcara buscará la gloria ante Universitario

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), el head coach de Tilcara, Guillermo Aguilera, expresó su satisfacción por el logro conseguido y analizó el presente del equipo: "Fue un partido clave y una fiesta total. Pasar la semifinal te daba dos chances, pero si perdías te quedabas sin nada. Era un encuentro muy importante y estábamos todos en vilo. El partido se dio como a lo largo del año: tuvimos buenos momentos, pero también algunas lagunas que nos cuestan. Dominamos, nos dieron vuelta el marcador y sobre el final lo pudimos cerrar bien".

Tilcara defendió con carácter en los minutos finales para sostener la diferencia mínima y asegurar el pase a la final. Aguilera reconoció que los altibajos en el juego son un punto a mejorar: "Nos pasó varias veces en el año tener esos baches de los que nos cuesta salir. A veces un penal o una jugada adversa nos desordena desde lo psicológico. Es algo que seguimos trabajando".

El próximo rival será Universitario de Rosario, equipo que descendió la temporada pasada y que llega como el mejor del campeonato. Aguilera analizó lo que espera del duelo decisivo: "En los dos partidos anteriores contra ellos empezamos muy bien, pero después nos costó sostener el ritmo. En el segundo encuentro perdimos por un punto. La clave va a ser no tener esos baches, porque no tenemos margen para regalar nada. Si logramos imponer nuestro juego y tener la pelota, podemos competir de igual a igual".

Aunque la final se jugará en Rosario, el entrenador confía en el acompañamiento del público paranaense: "Va a ir mucha gente de Tilcara, sin duda. No creo que jugar en Rosario sea un problema. Al contrario, será un marco muy lindo para los chicos. Hace nueve años que el club no vivía algo así, y muchos de ellos vieron estas instancias cuando eran chicos; ahora les toca estar adentro. Eso tiene un valor enorme".

Sobre el estilo de juego que espera para la definición, Aguilera anticipó: "Va a ser una batalla en todos lados. Los dos equipos buscamos desplegar juego dinámico y de puntos de encuentro. Universitario tiene experiencia en la categoría y eso se nota, pero nosotros debemos concentrarnos en lo nuestro y confiar en nuestro plan".

Consultado sobre la posibilidad de un eventual ascenso al Top 10, el entrenador fue cauto: "En números estamos bien, pero si se da el ascenso habrá que replantear varias cosas. El nivel de exigencia es otro y deberíamos pensar en ajustar aspectos del juego, sobre todo en defensa. Pero hoy no pensamos en eso, falta la final y no podemos distraernos".

Aguilera también se refirió a la eventual reválida que disputará el subcampeón ante Jockey de Venado Tuerto, último del Top 9: "Coincido en que no es lo mismo un equipo que viene ganando y con energía positiva, que uno que perdió todo el año y busca sostenerse. Pero también hay que considerar que ellos llegarán más descansados, mientras que el finalista vendrá con un gran desgaste. Va a ser una serie muy dura para cualquiera".

El DT lamentó la ausencia de Lautaro Cipriani, quien está afectado al seleccionado argentino, aunque destacó que podría regresar en caso de que Tilcara dispute la reválida: "Sería una gran noticia tenerlo de vuelta, no solo por lo deportivo sino también por lo anímico".

El plantel, según Aguilera, disfruta el presente sin perder el foco: "Los chicos están felices, pero con los pies en la tierra. Después del partido ya nos pusimos a pensar en la semana. Nos juntamos con los líderes para planificar y organizar todo. Recibimos la buena noticia de que tendremos hotel y traslado cubiertos, así que viajaremos el viernes. Es una linda experiencia para todos, desde los jugadores hasta los dirigentes".

El entrenador valoró también el apoyo que recibió desde otros clubes paranaenses: "Me llegaron mensajes de gente de Estudiantes, deseándonos suerte y alentándonos para que ascendamos. Eso habla muy bien del rugby de Paraná. Sería histórico tener tres equipos de la ciudad en el Top 10".

Por último, Aguilera opinó sobre la designación de Nicolás Galatro como nuevo entrenador de Capibaras XV, el combinado regional: "Lo conozco mucho, trabajamos juntos varios años cuando yo era director del Centro de Rugby de Santa Fe. Es una gran persona y un entrenador muy capaz. Su designación es más que merecida".

Tilcara afrontará el próximo sábado uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El sueño del ascenso está a un paso, y el conjunto Verde buscará coronar una temporada inolvidable para volver a colocar al rugby paranaense en lo más alto del Litoral.