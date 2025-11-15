Tremendo accidente en la Fórmula 3 en La Pampa

Fuerte accidente en la Fórmula 3. Gianfranco Barbara tuvo un espectacular vuelco en la última vuelta de la carrera en La Pampa, no sufrió lesiones graves.

Un fuerte accidente se produjo en la última vuelta de la Fórmula 3 Metropolitana, que este fin de semana comparte el fin de semana con el Turismo Carretera en Toay, La Pampa.

La primera carrera del fin de semana terminó con bandera roja debido al durísimo vuelco que protagonizó Gianfranco Barbara. A pesar de la violencia del golpe, el protagonista no sufrió lesiones de gravedad.

En los metrones iniciales del giro final, los punteros iban camino a la primera curva, cuando los monopostos de Sebastián Caram y Barbara se engancharon. Producto de esto, el capitalino salió hacia la parte interna y comenzó a volcar de forma muy veloz, mientras que Cristian Galeano también se despistó.

#F3Metro



Uff Dios... tremendo palo en los que quedan afuera Caram. Barbara y Galeano. Sebas venia haciendo tremenda carrera. Seba está bien, Galeano también. No hay info de Barbara hasta el momento, que se llevó la peor parte.



Termina en bandera roja. pic.twitter.com/LbtRKHGUFH — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) November 15, 2025

Rápida atención tras el accidente

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente y fueron al rescate de Barbara, quien fue enviado al centro asistencial del trazado pampeano para corroborar su estado. Al momento de ingresar a la sala médica, el piloto levantó en pulgar para llevar tranquilidad a los presentes y luego se conoció que estaba fuera de peligro, pero fue traslado a un sanatorio local para realizarle estudios de mayor complejidad.

Sebastián Caram se hizo con la primera final de la F3 Metropolitana desde el autódromo de Toay, La Pampa. El líder del playoff, Thiago Falivene, se ubicó tercero y remontó desde el puesto 12º. Mientras que Agustín Fullini de Concepción del Uruguay ganó un puesto y finalizó 7º, sumando bastantes puntos para no perderle pisada al líder.