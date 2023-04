Tilcara se apoderó del Patito Sirirí

Se reúnen fondos para la entidad, pero se alcanza un gran sentido de pertenencia, algo que el dinero no puede pagar.

El club Tilcara llevó adelante la tradicional Gran Paella Paraná, evento que sirve para recaudar fondos que luego es destinado a diferentes obras

Ovación fue parte del evento y habló con los protagonistas que se mostraron felices por la décima edición. “La verdad que es una gran emoción. Estar en este lugar significa compromiso como todo lo que hacemos la gente del Club Tilcara. Nos ponemos un poco nerviosos, pero luego con los colaboradores que tenemos a uno se le pasa y todo se va facilitado”, dijo el presidente del Verde y agregó: “Lo repito siempre. Cuando las fuerzas se convergen en un evento sale esto. Y esto además está bueno porque además se puede visibilizar para que tome otra trascendencia. Ojalá otros clubes vean esto porque hacen el mismo que nosotros. Llevar a cabo nuestros deportes nos cuesta un montón y por ellos lo hacemos. Los fondos van para el club y esto motiva. Por eso lo hacemos. Tilcara tiene todo, pero necesita dar un salto. Tenemos buenos entrenadores, buenos jugadores y sentido de pertenencia porque trabajamos todos unidos. Estamos muy orgullosos”.

Hernán Torres, más conocido como la Yegua es el cocinero de la gran paella, es como el capitán de este gran barco. “La verdad que esto es un fuerte de nuestro ingreso económico en el club. Tenemos este ingreso y a fin de año el del Seven de la República. Nos acompaño el tiempo que no es un dato menor. Horas antes tenía nerviosismo y ansiedad, pero cuando uno arranca se libera. Todo fue bien y la gente respondió. El marco de gente es bueno. Esto es unión y sino se hace así es inviable para todos nosotros. Tres o cuatro personales no podrían hacer esto”.

Lucrecia Escandón es una de las referentes del hockey sobre césped del Verde. Ella se mostró entusiasmada con la movida. “Nos viene bien en el orden de recaudación del club para poder sumando en nuestro caso en obras de infraestructura porque parte de lo que se gana hoy en el paella está destinado a terminar con el perímetro de la cancha de hockey. Igual para nosotros también tiene un sentido en cómo trabajar en equipo con toda la familia del club detrás de un proyecto que es histórico como son los 10 de la paella”, sostuvo y prosiguió con su relato: “Nosotros venimos trabajando desde febrero con actividades como esta. Ahora se viene el locro y estamos en el Seven de la República que nos permite aunar los valores de cada uno de los equipos”.

cub Tilcara Paella 3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Toto Arrías es el head coach del plantel superior de Tilcara y no ocultó su alegría por este evento. “Es un evento que núclea a todos el club. Los chicos desde pequeños se acostumbran a tener que participar y lo toman como tal. Es un desafío constante. Trabajan para el club sin distinguir ni edades y año tras año se usa la paella para unir los grupos, darle identidad y cultura a lo que es Tilcara. Siempre estamos buscando un beneficio para que redunde en una obra para ellos mismo en el club”.

Obras

El evento, que se consolido como uno de los principales atractivos turísticos de la Semana Santa en la capital entrerriana, este año reunió los fondos para mejorar la iluminación de cancha 3 de rugby y la terminación del perímetro de la cancha de hockey sobre césped en la sede de Sauce Montrull.

Números

Los platos se despacharon en dos tandas y cada uno de ellos fue de 800 gramos cada uno. En total se realizaron dos cocciones y cada una será para la distribución de 1.100 porciones.

Cada cocción comprendió 240 kilos de mariscos, 100 kilos arroz, 80 kilos de pechuga de pollo, 120 kilos de verduras cortadas y unos 300 litros de caldo. Se cocinaron unas 2.400 porciones aproximadamente. Vale resaltar que el valor de cada plato fue de 1.500 pesos.

Un éxito

A la paella se acercaron turistas y la misma gente de Paraná que fue en su auto a recoger la paella. Largas, fueron las colas que se vieron en la zona de patito Sirirí.

Todos a laburar por y para el Verde

Todas las divisiones del rugby y del hockey fueron parte de este trabajo que persigue recaudar fondo para obras, pero fundamentalmente unir y hacer crecer al Verde.