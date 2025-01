Tigre goleó a Vélez, el último campeón, en el José Dellagiovanna

En el inicio del Torneo Apertura 2025, Vélez Sarsfield cayó 3 a 0 ante Tigre en Victoria. El vigente campeón del fútbol argentino, el Fortín, no hizo pie de visitante y, de esta manera, no es bueno el debut como entrenador en la V Azulada de Sebastián Domínguez, quien no pudo contra el elenco a cargo de Diego Dabove.