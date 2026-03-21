The Show Pro Series: el diamante se recupera y el sóftbol define todo este sábado

El certamen de sóftbol fue reprogramado tras la lluvia y se define en la ciudad de Paraná. La entrada tendrá un valor 3 mil pesos.

El torneo de sóftbol se juega este sábado la definición.

El torneo de sóftbol internacional The Show Pro Series continúa su desarrollo este sábado en la ciudad de Paraná, luego de una jornada marcada por las intensas lluvias que obligaron a readecuar la programación.

Tras un arduo trabajo sobre el diamante del Estadio Nafaldo Cargnel, escenario principal del certamen, la organización confirmó que los partidos se reanudarán este sábado desde las 15.30, con el objetivo de completar la competencia en óptimas condiciones.

La Súper Final en Paraná deberá esperar: fue suspendida por la lluvia

A pesar de las inclemencias climáticas, el torneo no se detiene y mantiene su espíritu competitivo. Desde la cuenta oficial de The Show Pro Series remarcaron: “El clima propone, pero el show no se detiene”, destacando el esfuerzo realizado para garantizar el desarrollo del evento.

En ese marco, se informó que el espectáculo musical previsto con Mario Pereyra será reprogramado, mientras que los abonos adquiridos continuarán siendo válidos para la nueva fecha.

Asimismo, la organización subrayó que los encuentros se retomarán una vez que el campo de juego esté en condiciones, priorizando la seguridad de los jugadores y el normal desarrollo del juego. “Este torneo se juega hasta el final”, señalaron, ratificando la decisión de completar el cronograma.

Las entradas

La jornada de cierre promete emociones fuertes, con sóftbol de alto nivel para definir al campeón de esta edición. El ingreso general tendrá un costo de 3 mil pesos.

De esta manera, Paraná se prepara para vivir el desenlace de un certamen que, más allá del clima, reafirma su convocatoria y jerarquía dentro del calendario deportivo internacional.