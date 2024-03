Tevez reafirmó su postura: "Sigo insistiendo que nos robaron"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIndependiente%2Fstatus%2F1765400560855904523&partner=&hide_thread=false "Estoy agradecido a este Club porque me da la oportunidad de trabajar, pero a veces el sistema es injusto. Lo único que queremos es que no nos perjudiquen, nada más".



Carlos Tevez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/HR5CnlKios — C. A. Independiente (@Independiente) March 6, 2024

"No voy a cambiar mi versión. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron", añadió.

"El sistema a veces es injusto. Se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos. Nosotros después tenemos que dar explicaciones y estos tipos no. Después se quejan de que reciben amenazas y nosotros también. Y los muchachos, si no ganan, no cobran, la familia la pasa mal. Acá los reglamentos no están claros, siempre hay un gris", continuó en sintonía.

Además, Tevez se refirió a su disputa vía redes sociales con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y cómo pueden repercutir sus dichos: “Después de una declaración tan fuerte como ayer empieza a aparecer esto de que va a ser perjudicado Independiente. Lo pensamos todos".

“Con Chiqui Tapia no hablé. Con Toviggino tampoco. Si lo tengo que hacer, lo haré”. Lo de Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter o donde él quiera. Lo arreglamos en la Justicia o donde él quiera", sostuvo.

Por otro lado, habló del clásico ante River, que se disputará el próximo sábado en el estadio Libertadores de América: "Contra River vamos a defender este escudo. Les pido a los hinchas que sigan con este entusiasmo. Vamos a hacer todo lo posible para darles alegrías".

Por su parte, Grindetti respaldó en primera instancia los dichos del entrenador, pero dejó algunas dudas sobre el apoyo en su totalidad para Tevez luego de enfrentar a la AFA: “La visión nuestra es que Independiente ha sido perjudicado claramente tanto en el penal que no se cobró como la expulsión que no fue. Lo que decimos es que esto es así. Son vallas que te pone la vida y hay que afrontarlas”.

COMUNICADO OFICIAL

"Tenemos que encarar el partido con River y esperemos que no sucedan cosas como estas", sumó el presidente.

Posteriormente agregó: "Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para defender al club. Estamos en una posición de fortaleza y aun en situaciones como las de ayer pudimos sacar un buen resultado".

"Independiente está bien. Estamos primeros. Ojalá no tuviéramos que estar hablando del arbitraje. Que el VAR no haya llamado después del patadón que le dan a Iván (Marcone) es ahí donde empiezan las suspicacias. Hay cuestiones que son interpretativas, pero en este caso que no haya intervenido la tecnología es donde tiene otro color", remarcó sobre lo sucedido ante Barracas.

“Voy a hacer todo lo que institucionalmente corresponda para defender a Independiente”, sentenció.