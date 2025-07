TC en Concepción del Uruguay: Canapino abrochó su tercera pole del año

“Disfruté mucho la vuelta, porque los TC van muy rápido en este circuito. Me salió una vuelta al límite de lo que tenía, incluso con un pequeño desliz. Este set de neumáticos no nos sentó igual que el de los entrenamientos y por eso fuimos una décima peores. No tuvimos el mismo balance que en la práctica, donde me salió una vuelta prácticamente perfecta”, sostuvo Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.

Consultado respecto del impacto del retoque reglamentario que la ACTC hizo en favor de Chevrolet y que rige desde la fecha anterior, el “Titán” reiteró que “las modificaciones son mínimas. Sin los cambios no hubiera cambiado el resultado de Posadas ni el de hoy. El Canning es la única estructura que está haciendo funcionar a los Camaro, y eso le da valor al gran trabajo que hace al equipo ”, señaló Canapino tras su 1ª “pole” en Concepción.

Julián Santero (Mustang) clasificó 2º a 0s085 del “poleman” y de esta manera igualó su mejor resultado clasificatorio de 2025, ya que también había sido 2º en el “Oscar Cabalén” de Córdoba, aunque aquella vez quedó a 0s315 de Mariano Werner (Mustang).

Los dos únicos Chevrolet entre los 10 mejores de la clasificación fueron del Canning Motorsports, ya que Santiago Mangoni (Camaro) figuró en el “top 3” por 3ª vez en el año en esta instancia. El balcarceño esta vez se ubicó 3º, a 0s250 de su compañero de equipo. En tanto, Marcelo Agrelo (Camry NG) se convirtió en el mejor representante de Toyota por 4ª ocasión en 2025 al clasificar 4º a 0s395 de Canapino.

Werner, quinto

Mariano Werner (Mustang) clasificó 5º (a 0" 462/1000) en un circuito históricamente adverso para él y donde acumula 6 Finales consecutivas sin llegar en el “top 10”. El piloto del Fadel Racing logró su segunda mejor clasificación en Concepción del Uruguay, un resultado sólo superado por el 4º lugar conseguido en la segunda visita de 2016 y en 2023.

La clasficación en Concepción del Uruguay

En una clasificación que tuvo a 20 de los 52 autos encerrados en el primer segundo de diferencia, Juan Martín Trucco (Challenger) logró el séptima mejor tiempo a 0" 553/1000, mientras que Ignacio Faín (Torino NG) se ubicó 8º a 0" 630/1000. Es la 2ª vez en la temporada en la que las 5 marcas tienen al menos un representante en el “top 10” de la clasificación. La otra fue en El Calafate, donde la peor ubicada fue Toyota, con el noveno lugar de Otto Fritzler.