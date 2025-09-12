Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Este sábado, de 13 a 15, alrededor de 150 niños y niñas participarán del evento que se llevará a cabo en la sede central de Talleres.

La Subcomisión de Básquet Masculino del Club Atlético Talleres de Paraná organiza un Encuentro de Escuelitas de Básquet, que se desarrollará el próximo sábado 13 de septiembre, de 10 a 13 horas, en las instalaciones de la sede principal del Rojo (Yrigoyen 593).

El evento reunirá a más de 150 niños y niñas que forman parte de las escuelitas de básquet de los siguientes clubes: Talleres (Masculino y Femenino), San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.

Será una jornada deportiva y recreativa que busca fomentar el compañerismo, la integración y el amor por el básquet desde los primeros pasos. Además, habrá cantina, juegos y un espacio de diversión para toda la familia sobre el cierre del evento.

Será una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo formativo que realizan las instituciones deportivas de Paraná y la región, y destacar la importancia de fortalecer el desarrollo del minibásquet en la provincia.