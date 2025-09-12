La Subcomisión de Básquet Masculino del Club Atlético Talleres de Paraná organiza un Encuentro de Escuelitas de Básquet, que se desarrollará el próximo sábado 13 de septiembre, de 10 a 13 horas, en las instalaciones de la sede principal del Rojo (Yrigoyen 593).
Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet
Este sábado, de 13 a 15, alrededor de 150 niños y niñas participarán del evento que se llevará a cabo en la sede central de Talleres.
El evento reunirá a más de 150 niños y niñas que forman parte de las escuelitas de básquet de los siguientes clubes: Talleres (Masculino y Femenino), San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.
Será una jornada deportiva y recreativa que busca fomentar el compañerismo, la integración y el amor por el básquet desde los primeros pasos. Además, habrá cantina, juegos y un espacio de diversión para toda la familia sobre el cierre del evento.
Será una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo formativo que realizan las instituciones deportivas de Paraná y la región, y destacar la importancia de fortalecer el desarrollo del minibásquet en la provincia.