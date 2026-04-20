Talleres se consagró campeón en un duelo vibrante ante Oro Verde

Se disputaron los playoffs del primer torneo de la temporada 2026 en la categoría Cadetes. El campeón fue Talleres.

El Estadio Nafaldo Cargnel tuvo una mañana vibrante y cargada de emociones el pasado domingo, cuando se disputaron los playoffs del primer torneo de la temporada 2026 en la categoría Cadetes. Con partidos intensos, cambios de ritmo y un desenlace electrizante, la jornada coronó a Talleres como campeón tras una final inolvidable frente a Oro Verde.

La actividad comenzó temprano con el cruce entre los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar del round robin. Allí, Oro Verde dejó en claro desde el inicio sus aspiraciones de meterse en la definición. Con una ofensiva contundente y un juego sólido, superó a los de la Avenida por 8 carreras a 4, avanzando con autoridad.

Impulsado por ese triunfo, Oro Verde volvió al diamante para enfrentar a Patronato, que había finalizado segundo en la fase regular. Lejos de sentir el desgaste, el equipo mantuvo su intensidad y volvió a imponerse con claridad, esta vez por 11 a 4, sellando su pase a la gran final.

A las 13.30 llegó el momento decisivo. Talleres, que había sido el mejor equipo del round robin, comenzó la final con el bate encendido, anotando la primera carrera del encuentro. Sin embargo, la reacción de Oro Verde no tardó en llegar: en el cierre de ese mismo inning, desplegó todo su poder ofensivo para dar vuelta el marcador con tres anotaciones.

El partido creció en emoción con el correr de los innings. En el segundo período, Talleres achicó la diferencia gracias a Acosta, y en el tercero logró igualar el marcador en tres, mostrando carácter en un momento clave. Pero nuevamente Oro Verde respondió en el cierre de ese tramo, sumando dos carreras para colocarse 5 a 3 arriba.

Cuando parecía que el equipo de Oro Verde tomaba el control definitivo, Talleres sacó a relucir su mejor versión. En el cuarto período, los dirigidos por Braian Dorella demostraron por qué habían sido los más sólidos del torneo: desataron una ofensiva demoledora de siete carreras que cambió por completo el rumbo del partido. Aunque Oro Verde intentó reaccionar con dos anotaciones en ese mismo inning, el marcador quedó 10 a 7 en favor de Talleres.

El cierre del encuentro mantuvo la tensión. En el quinto inning, Talleres sumó una más, mientras que Oro Verde respondió con dos, manteniéndose en partido. Sin embargo, en el séptimo y último episodio, Talleres logró anotar su duodécima carrera y, con una defensa firme, neutralizó los intentos finales de su rival.

El resultado definitivo fue 12 a 9, consagrando a Talleres como el primer campeón de la temporada 2026 en la categoría Cadetes, en un duelo que quedará en la memoria por su intensidad y nivel de juego.

El plantel campeón de Talleres

El equipo campeón, dirigido por Braian Dorella, estuvo conformado por Santiago Martínez, Felipe Moreloy, Juan Bautista Alegre, Mateo Sierak, Bruno Francisconi, Tiago y Dylan Acosta, Bautista Rodríguez, Ignacio Deu y Genaro Bello. Un plantel que combinó talento, esfuerzo y determinación para quedarse con el título.

De esta manera, Talleres inicia el año levantando el trofeo y marcando el camino en una categoría que promete una temporada apasionante.