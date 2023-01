Talleres: Primer Regional para la Línea Blanca.

El conjunto dirigido por Eric Suquilvide será parte del Regional de Clubes “F” NEA, que tendría como sede la ciudad de Paraná desde el 23 de marzo con el sintético de Talleres sería una de los escenarios de la competencia (falta de la confirmación oficial). “Vamos a jugar de local y las chicas están muy entusiasmadas. Además de lo deportivo, ahora también están abocadas a conseguir los fondos para participar dado que es un torneo caro, con una inscripción y aranceles elevados, además de cuatro días de alojamiento, comida, transporte”, expresó el DT.

Sobre el inicio de la pretemporada el pasado 9 de enero y la conformación del plantel superior, “Leli” Suquilvide comentó que “este año para nosotros es muy importante. Comenzamos temprano las prácticas para juntarlas y ya estamos trabajando el tema hockey para que no estén tan ´duras´ después de la preparación y de cara a los primeros juegos. Contamos con alrededor de 40 jugadoras entre Sub19, Reserva y Primera”.

Actualmente el equipo tiene cuatro estímulos semanales; tres de ellos en Toribio Ortiz (lunes, miércoles y jueves), mientras que el restante entrenamiento el cuerpo técnico, para cambiar la rutina, va variando el lugar según la disponibilidad; por ejemplo este viernes harán trabajos de arena en la playa del Balneario Thompson.

“En el Regional podés poner 20 jugadoras en planilla, por lo cual los entrenamientos están siendo muy interesantes porque las chicas saben que se están jugando un puesto, la experiencia en un torneo de este calibre. Es como ser profesional durante cuatro días, despertarte, cenar y dormir con hockey, eso es buenísimo. Por eso estamos teniendo buen ritmo en la pretemporada”, indicó el técnico que estará por segundo año al frente del equipo.

En la primera mitad del año el conjunto Blanco tendrá también competencia en el Torneo Dos Orillas, que intervienen equipos de Paraná y Santa Fe e iniciaría el 11 de marzo. “Lo vamos utilizar más que nada para nivelar, es un certamen que nos sirve mucho porque la diferencia física de Santa Fe y Paraná es muy grande, entonces buscamos jugar para madurar deportivamente, en actitudes y el contacto físico que por ahí no estamos acostumbrados. Los resultados no son tan importantes, no les damos un carácter principal, sino que apostamos por el rendimiento individual y colectivo”, dijo Suquilvide.

En el segundo semestre del 2023 el CAT Blanco jugará el Torneo local de la Federación Entrerriana (FEH) buscando ser protagonista. “El año pasado nos quedamos con la sangre en el ojo porque en Primera terminamos en el cuarto puesto por altibajos en el juego; se nos escapó la semifinal y después el equipo fue en descenso. Después lo tomamos como algo positivo porque sirvió para combinar la juventud con la experiencia de la Línea Blanca”, cerró el entrenador.