Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

En un duelo clave por la zona baja, Talleres se quedó con los tres puntos ante el Lobo con un agónico 2-1 en La Plata.

En un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, Talleres le ganó por 2-1 a Gimnasia de manera agónica. El conjunto cordobés encontró el triunfo sobre el final con un tanto de Augusto Schott dentro del área chica.

Con este resultado, la T llegó a los 14 puntos en la Zona B y se acercó al octavo puesto que otorga el último cupo a los playoff del certamen. El Lobo, por su parte, quedó con 13 y complicó sus aspiraciones.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Con respecto a la Tabla Anual, los dirigidos por Carlos Tevez encontraron oxígeno en la lucha por el descenso por esa vía, ya que llegaron a 27 puntos y se alejaron de San Martín de San Juan (23), que estaría perdiendo la categoría. Por su lado, el conjunto platense se mantiene con 29.

El elenco visitante golpeó de entrada. Federico Girotti estableció el 1-0 parcial a los dos minutos de juego. Sin embargo, el Lobo se repuso rápidamente e igualó el trámite por medio de Bautista Merlini.

Pese a que ambos equipos intentaron desnivelar el resultado, la primera mitad finalizó empatada y se fueron al descanso con un 1-1 estampado en el marcador.

Cerca de la media hora del complemento, Norberto Briasco falló una ocasión inmejorable para el local. El atacante con pasado en Boca Juniors recibió un centro rasante en el área chica, pero no conectó bien y la pelota quedó en las manos de Guido Herrera.

A los 35 minutos, Rubén Botta estuvo a punto de marcar. El zurdo, recostado por la derecha, se metió dentro del área, se acomodó y remató, aunque el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

En una de las últimas del encuentro, Augusto Schott estableció el 2-1 de manera agónica. El volante llegó por detrás de todos luego de un centro desde la izquierda y definió estirándose para desatar el festejo de su equipo.

Lo que sigue para Gimnasia y Talleres

El próximo compromiso para el conjunto platense será uno muy especial: jugará contra Estudiantes, en una nueva edición del clásico de la ciudad, el domingo 19 de octubre. Talleres, por su parte, hará las veces de local frente a River Plate, el sábado 18.