Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Este viernes jugarán por las conferencias 2 y 4, y un adelantado de la 1 de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la FBER.

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la décima fecha de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Este viernes habrá actividad para las conferencias 2 y 4, y un adelantado de la 1.

Por la Conferencia 2, desde las 21.30, jugarán Talleres-Paracao (Giorello-Guerberoff), Urquiza de Santa Elena-Independiente de La Paz (Arévalo-Tesoro), Quique-Progreso de Santa Elena (M. Cáceres-Brilla) y Estudiantes-Recreativo (Corradini-Páez).

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Las posiciones son: Urquiza 18 puntos (9 triunfos-0 derrotas); Recreativo 15 (6-3); Estudiantes 14 (5-4); Talleres 13 (4-5); Quique, Independiente y Paracao 12 (3-6); Progreso 10 (1-8).

Mientras que por la Conferencia 4, desde las 21.30, se medirán Zaninetti de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (Barón-S. Cáceres), Atlético Tala-Bancario de Gualeguay (Ortiz-Bernachi), Regatas Uruguay-Peñarol de Rosario del Tala (Delsart-C. Cáceres) y Luis Luciano de Urdinarrain-BH de Gualeguay (Macías-Sartori).

Las posiciones son: Regatas 18 (9-0); Peñarol 16 (7-2); Zaninetti 14 (5-4); BH, Bancario, Atl. Tala y Luis Luciano 13 (4-5); y Juventud Unida 8 (0-9).

Por las conferencias 1 y 3 de la Liga Provincial

Este viernes también se jugará un adelantado de la Conferencia 1. Desde las 21.30 se medirán Sarmiento de Villaguay-Sportivo San Salvador (Robles-Moreno). El resto de los partidos del grupo serán el domingo, a partir de las 20: Sionista-Ciclista (Giorello-Ortiz), Ferro de San Salvador-Parque de Villaguay (Macías-C.Cáceres) y Olimpia-Echagüe (Páez-Zapata).

Las posiciones son: Ferro 18 (9-0); Sionista 16 (7-2); Sp. San Salvador 15 (6-3); Ciclista 14 (5-4); Olimpia y Sarmiento 12 (3-6); Echagüe y Parque 10 (1-8).

La Conferencia 3 tendrá un adelanto el sábado, cuando desde las 21 jueguen Capuchinos de Concordia-San José (Barón-Martínez). El resto de la zona jugará el domingo: desde las 20 se enfrentarán Santa Rosa de Chajarí-Estudiantes de Concordia (Delsar-Arévalo) y Social de Federación-La Armonía de Colón (Corradini-Perrotta), y desde las 21 jugarán Ferro de Concordia-Vélez de Chajarí (Robles-Moreno).

Las posiciones son: Santa Rosa, Estudiantes 16 (7-2); Vélez,

Social 14 (5-4); Ferro, La Armonía 13; San José y Capuchinos 11 (2-7).